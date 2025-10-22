استقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم، بمكتبه بمدينة العريش، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، واللجنة المرافقة له، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ وذلك في إطار متابعة وتفقد المرافق والمنشآت الصحية بالمحافظة.

محافظ شمال سيناء يستقبل نائب وزير الصحة لبحث دعم المنظومة الصحية بالمحافظة

وتناول اللقاء بحث سبل دعم وتطوير المنظومة الصحية بشمال سيناء، وتلبية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية من الأجهزة والمعدات الطبية في مختلف التخصصات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض استعدادات المحافظة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق التغطية الصحية المتكاملة لأهالي شمال سيناء وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى.

