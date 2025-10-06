مستشفيات الدقهلية تتسلم 13 جهاز أشعة بتكلفة 105 ملايين جنيه وتوزيعها وفق الاحتياج الفعلي

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه لا يدخر جهدا في سبيل توفير كافة أوجه الدعم اللازم لتعزيز وتعظيم الخدمات الطبية المقدمة واللازمة للمواطنين والمترددين على المستشفيات بالمحافظة، حرصا على سلامتهم وصحتهم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية لائقة وتوفير الرعاية والعناية اللازمة لهم.

تعزيز وتعظيم الخدمات الطبية المقدمة واللازمة للمواطنين

وفي هذا الشأن، أوضح محافظ الدقهلية أن مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية استقبلت عددًا من أجهزة الأشعة الحديثة، في إطار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية المطلوبة للمرضى والمترددين، مثمنا الجهود المبذولة والتعاون البناء والدعم المستمر لمستشفيات الدقهلية من جانب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء.

13 جهاز أشعة متنوعًا خلال شهر أكتوبر 2025،بتكلفة إجمالية بلغت 105 ملايين جنيه

من جهته أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية تسلّمت 13 جهاز أشعة متنوعًا خلال شهر أكتوبر 2025،بتكلفة إجمالية بلغت 105 ملايين جنيه بدعم وتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الأشعة بالمحافظات.

تزويد مستشفيات بأشعة مقطعية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تزويد مستشفى دماص المركزي ومستشفى طلخا المركزي بعدد 2 جهاز أشعة مقطعية، كما تم تخصيص 3 أجهزة أشعة مقطعية لمستشفيات المقاطعة وشبرا سندي وأتميدة المركزي.

كما تم دعم مستشفى السنبلاوين العام ومستشفى أجا المركزي بعدد 2 جهاز سونار حديث ماركة "لوجيك P7"، إلى جانب جهاز سونار وجهاز أشعة نقالة تم توريدهما إلى مستشفى ميت سلسيل، أحدهما تبرع من المجتمع المدني.



مستشفى طلخا المركزي تم إمداده بجهاز C ARM عمليات حديث

وأضاف أن مستشفى طلخا المركزي تم إمداده بجهاز C ARM عمليات حديث جدًا جارٍ استلامه، كما تم الانتهاء من تجهيز غرفة الماموجرام بمستشفى المنزلة تمهيدًا لتركيب الجهاز، إلى جانب تركيب جهاز ماموجرام جديد بمستشفى ميت غمر المركزي، وجهاز أشعة نقالة حديث بمستشفى شربين المركزي ضمن خطة دعم الوزارة.

توزيع أجهزة الأشعة وفقًا لاحتياجات المستشفيات الفعلية

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور شريف إبراهيم، مدير إدارة الأشعة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن تلك الأجهزة تم توزيعها وفقًا لاحتياجات المستشفيات الفعلية، بهدف تغطية العجز وتحسين جودة التشخيص والعلاج داخل أقسام الأشعة، وأشار إلى أن الدعم الجديد سيسهم في تقليل فترات الانتظار للمرضى، وتوفير خدمات تشخيصية دقيقة داخل المستشفيات المركزية دون الحاجة لتحويل الحالات إلى المنشآت الكبرى.

الأجهزة تمثل نقلة نوعية في خدمات الأشعة والتشخيص الطبي

ووجّه وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء، على دعمه المتواصل للقطاع الصحي بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هذه الأجهزة تمثل نقلة نوعية في خدمات الأشعة والتشخيص الطبي داخل المستشفيات.

دعم مستشفيات الدقهلية بالأجهزة الحديثة ورفع كفاءة الأداء الفني والتقني

كما قدّم الشكر للدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة، والدكتورة هالة مصطفى، مدير عام الإدارة العامة للأشعة، على جهودهم في دعم المستشفيات بالأجهزة الحديثة ورفع كفاءة الأداء الفني والتقني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.