استعدادات مكثفة بالمترو لاحتفالات رأس السنة الميلادية.. تنسيق بين شرطة النقل والسكك الحديدية.. دراسة مد التشغيل ببعض الخطوط يوم الاحتفال فقط

18 حجم الخط

بدأت وسائل النقل، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، الاستعدادات المكثفة لاستقبال العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، من خلال إجراءات تأمينية وأمنية مشددة.

وعقدت شركة المترو وهيئة السكك الحديدية، اجتماعا مع قيادات شرطة النقل ومباحث مترو الأنفاق؛ لبحث خطط التأمين بالتعاون مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمنع أي محاولة لتهديد سلامة الركاب خلال احتفالات رأس السنة.

مد تشغيل المترو فى رأس السنة

وشملت استعدادات المترو لرأس السنة دراسة مد تشغيل المترو بعد منتصف الليل فى هذا اليوم، ومن المتوقع ان تتم دراسة المقترح على مستوى خطوط المترو الثلاث واتخاذ قرار نهائى يخص تشغيل المترو فى احتفالات راس السنة.

خطط تأمين المترو

وشملت الإجراءات التأمينية المشددة بالمترو، الرقابة على الأرصفة وعلى المحطات وداخل القطارات، مع التأكيد على الركاب بعدم التواجد على الأرصفة لأكثر من رحلة، والعمل على تجنب إثارة المشكلات أو مخالفة قواعد المترو والتعليمات الخاصة بالتشغيل.

وقال مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق: إن كافة محطات المترو ستعمل بشكل طبيعى، ولم ترد أي تعليمات سواء بخصوص أى محطة من محطات المترو الأخرى مثل محطة مارى جرجس أو سانت تريزا أو مسرة أو المرج أو حلوان وغيرها من المحطات القريبة من مناطق الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد.

وشدد المصدر على جاهزية مترو الأنفاق لنقل الركاب على مدار الساعة، ومن المتوقع أن يقوم المترو بنقل ما يقرب من 3.5 مليون راكب خلال اليوم.

بالتفاصيل، خطة المترو لتأمين رأس السنة

قال المهندس على فضالي العضو المنتدب لمترو الأنفاق، إن إجراءات تأمين المترو خلال احتفالات رأس السنة يتم مراجعتها بين شرطة النقل وإدارات المترو المختلفة لتقدي افضل خدمة للمواطنين.

وأكد أن إدارة مترو الأنفاق ستقوم بتشديد الرقابة على مداخل ومخارج المترو، ويتم مراقبة الأرصفة بكاميرات المراقبة بالتعاون مع الشرطة كإجراء تأميني.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة القومية للأنفاق على توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

الاشتراكات الشهرية والموسمية وبطاقة المحفظة الإلكترونية

وفيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، وبطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، وماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـ TVM في جميع محطاته.

وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.