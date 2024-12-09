مشروعات النقل تتحول لـ الأخضر.. أتوبيس العاصمة والترددي والمونوريل الأبرز.. ومنظومة القطارات الكهربائية ضمن الخطة

تشهد وزارة النقل خلال الفترة المقبلة انضمام مشروعات جديدة لمنظومة النقل الأخضر أبرزها الاتوبيس الترددى ومونوريل أكتوبر وغيره من المشروعات التى تنضم إلى منظومة مترو الانفاق والقطارات الكهربائية.

مشروع أتوبيس العاصمة والأتوبيس الترددى

وتستعد وزارة النقل خلال الشهور المقبلة للتشغيل التجريبي لمشروعات جديدة من مشروعات النقل الأخضر منها أتوبيس العاصمة والأتوبيس الترددى ومونوريل أكتوبر، والمقرر دخول المشروعات الثلاث الخدمة قريبا لتنضم إلى مشروعات المترو وقطار العاصمة التى تندرج تحت بند المشروعات الخضراء.

مصدر يتوقع مستقبل النقل الأخضر

وقال الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق، وخبير اللوجستيات إن مشروعات النقل الأخضر سيكون لها تأثير كبير على تصنيف مصر فى مجال الطرق من خلال تقدم مصر لمراكز جديدة عالميا فى التصنيف العالمى لجودة النقل والطرق.

وشدد على أن مصر تشهد حاليا أكبر عملية تطوير فى قطاعات النقل المختلفة وخاصة النقل متعدد الوسائط والنقل الأخضر من خلال الاعتماد على المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى الصديق للبيئة والمركبات الكهربائية والقطارات المكهربة بما يساهم فى زيادة كفاءة وسائل النقل والحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وطالب بالعمل على دعم التحول للنقل صديق البيئة، وذلك من خلال توفير آليات دعم مختلفة لأصحاب السيارات لتسهيل التحول من المركبات القديمة إلى المركبات الحديثة وخاصة التى تعمل بالغاز الطبيعى.

مشروعات القطار الكهربائى بالخط الثاني القطار الكهربائي

وتعمل وزارة النقل في الفترة الحالية على مشروعات القطار الكهربائى بالخط الثاني القطار الكهربائي السريع( أكتوبر /الأقصر / أسوان/ أبوسمبل)، والذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع في المسافة من اسيوط حتى سوهاج بطول حوالي ١١٠ كم .

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة وللمرة الثانية خلال أسبوع.

القطار الكهربائي السريع

وتابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ جسر الطريق وأعمال إنشاء المحطات في هذه المسافة والتي تشتمل على 5 محطات من إجمالي 36 محطة، تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع بواقع 2 محطة للقطار السريع هما (أسيوط وسوهاج) و3 محطات للقطارات الإقليمية هي (أبو تيج والغنايم وجهينة).

ووجه وزير النقل خلال الجولة بتكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقا للجدول المخطط، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أن يكون مسار القطار بالقرب من حرم الطريق الغربي، وأن يكون موقع المحطات قريبا من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل لخدمة سكان محافظات الصعيد، وأيضا أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقرى القريبة.

تصريحات وزير النقل

وأكد وزير النقل أن تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار والمحطات والأسوار تتم بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع والمتمثلة في الإشارات والاتصالات وأعمال السكة والأعمال الكهروميكانيكية وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة والقطارات الإقليمية والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها

منظومة القطار الكهربائى

وأضاف أن منظومة القطار الكهربائي السريع الصديقة للبيئة ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الأخضر المستدام في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات، كما تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة صعيد مصر يتم بالتوازى مع التطوير الجارى لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم.

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