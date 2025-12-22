تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم بلغ (8) سفن وتم تداول (15000) طن بضائع و(627) شاحنة و(38) سيارة.

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(340) شاحنة و(21) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(287) شاحنة و(17) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، PRIEDG وامل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express، الحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول (1800) طن بضائع و(176) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها بتاريخ: 22 ديسمبر 2025.

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية.

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

هيئة موانئ البحر الأحمر أحد الركائز الأساسية في منظومة النقل البحري المصري

وتعتبر هيئة موانئ البحر الأحمر أحد الركائز الأساسية في منظومة النقل البحري، حيث تتولى إدارة وتشغيل مجموعة من الموانئ الحيوية التي تمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية والداخلية، فضلًا عن دورها في دعم حركة السياحة.. وتعكس هذه التقارير اليومية لحركة الملاحة وتداول البضائع مؤشرًا هامًا على حيوية الاقتصاد الوطني ونشاطه التجاري.

وتأتي هذه التوجيهات المشددة بشأن اتخاذ إجراءات الطوارئ والتنسيق مع الخطوط الملاحية، في إطار الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة فغالبًا ما تشهد منطقة البحر الأحمر خلال فصل الشتاء ظروفًا جوية متقلبة وارتفاعًا في أمواج البحر، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات، وتأكيدًا على الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة البحرية.

