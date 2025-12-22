الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ
18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة اليوم بلغ (8) سفن وتم تداول (15000) طن بضائع و(627) شاحنة و(38) سيارة.

شملت حركة الواردات (5000) طن بضائع و(340) شاحنة و(21) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (10000) طن بضائع و(287) شاحنة و(17) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي PELAGOS Express، PRIEDG وامل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express، الحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول (1800) طن بضائع و(176) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكبا بموانيها بتاريخ: 22 ديسمبر 2025.

إجراءات طوارئ بالموانئ البحرية

من ناحيته شدد رئيس قطاع النقل البحري، على المواني والهيئات التابعة للنقل البحري كافة بسرعة التنسيق مع الخطوط الملاحية ومالكي السفن كافة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية

وأكد أهمية اتباع تعليمات السلامة في ما يتعلق بغلق المواني وإيقاف الملاحة بأي ميناء ترتفع فيه الأمواج عن الحد المسموح به لضمان سلامة الملاحة البحرية.

 

هيئة موانئ البحر الأحمر أحد الركائز الأساسية في منظومة النقل البحري المصري 

وتعتبر هيئة موانئ البحر الأحمر أحد الركائز الأساسية في منظومة النقل البحري، حيث تتولى إدارة وتشغيل مجموعة من الموانئ الحيوية التي تمثل شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية والداخلية، فضلًا عن دورها في دعم حركة السياحة.. وتعكس هذه التقارير اليومية لحركة الملاحة وتداول البضائع مؤشرًا هامًا على حيوية الاقتصاد الوطني ونشاطه التجاري.

وتأتي هذه التوجيهات المشددة بشأن اتخاذ إجراءات الطوارئ والتنسيق مع الخطوط الملاحية، في إطار الاستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة فغالبًا ما تشهد منطقة البحر الأحمر خلال فصل الشتاء ظروفًا جوية متقلبة وارتفاعًا في أمواج البحر، مما يستدعي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات، وتأكيدًا على الالتزام بالمعايير الدولية للسلامة البحرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحر الأحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر توقعات الارصاد الجوية موانئ البحر الأحمر السفينة بوسيدون اكسبريس ميناء نويبع

مواد متعلقة

شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

وصول 32 ألف طن ألومنيوم من الهند إلى ميناء سفاجا

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads