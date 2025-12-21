الأحد 21 ديسمبر 2025
النقل تنشر تقريرا مصورا لأعمال تركيب كمرات مترو الإسكندرية (صور)

مترو الاسكندرية
مترو الاسكندرية
نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لأعمال تركيب الكمرات لـ مشروع مترو الإسكندرية، الذي يُعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالمدينة، تقدمًا ملحوظًا في أعمال المرحلة الأولى، والتي تمتد بطول 21.7 كيلو متر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية

يشتمل المشروع على 20 محطة (6 سطحية و14 علوية)، مقسمة بين مسار سطحي بطول 6.5 كم من محطة مصر حتى ما قبل الظاهرية، ومسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير.

تتواصل أعمال الإنشاءات بوتيرة متسارعة، حيث يجري حاليًا تركيب الكمرات الخاصة بكباري المسار في القطاعات الممتدة من محطة طوسون وحتى محطة غبريال، كما يشهد المشروع تنفيذ أعمال الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، بالإضافة إلى أعمال الأساسات (الخوازيق والقواعد) والأعمدة الخاصة بالمحطات على طول المسار

على صعيد آخر، تشهد ورشتا المشروع في أبو قير وكفر عبده تقدمًا في أعمال التسوية والأسوار، مع بدء أعمال المباني والبنية التحتية بورشة كفر عبده، وتعكس هذه الأعمال الشاملة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سير المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية والهندسية.

مزايا مشروع مترو الإسكندرية 

يُنتظر أن يُحدث مترو الإسكندرية نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة بالمدينة الساحلية، كما سيسهم المشروع بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، من خلال استيعاب حركة النقل المتزايدة وتخفيف الاختناقات المرورية، فضلًا عن خفض استهلاك الوقود بالاعتماد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

يهدف المشروع إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، ومن المتوقع أن تزيد الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.

