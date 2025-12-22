لايلي فوستر يحصد جائزة رجل مباراة جنوب أفريقيا ضد أنجولا في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

أمم إفريقيا 2025، حصد لايلي فوستر مهاجم منتخب جنوب أفريقيا، جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام أنجولا، اليوم الإثنين، في كأس أمم أفريقيا.

فوز جنوب أفريقيا على أنجولا

وحقق منتخب جنوب إفريقيا فوزه الأول أمام أنجولا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مراكش، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية للحساب المجموعة الثانية في بطولة أمم إفريقيا 2025 (مجموعة مصر).

سجل هدف التقدم لمنتخب جنوب إفريقيا اللاعب أسوين أبوليس في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم تعادل منتخب أنجولا في الدقيقة 36 عن طريق فريدي باليندي

وفي الدقيقة 79 نجح ليلي فوستر في تسجيل الهدف الثاني لجنوب إفريقيا

هدف جنوب إفريقيا جاء من هجمة منظمة من لاعبي جنوب إفريقيا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أسوين أبوليس بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

أما هدف أنجولا فجاء من ركلة حرة مباشرة لأنجولا بالقرب من حدود الزاوية اليمنى لمنطقة الجزاء نفذت بعرضية إلى داخل المنطقة حيث استقبلها مانويل لويس شو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

هدف ملغي لجنوب إفريقيا

وشهدت الدقيقة 52 هدف ملغي لجنوب إفريقيا، جاء بعد مجهود فردي من تشيبانج موريمي في اختراق منطقة الجزاء من العمق، مستغلا تمريرة بينية متقنة أنهاها بتسديدة أرضية قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى، وبعد العودة لتقنية الفيديو، حكم المباراة ألغي هدف جنوب إفريقيا بداعي وجود تسلل على لاعب الفريق.

الهدف الثاني لجنوب إفريقيا جاء من هجمة منظمة من لاعبي جنوب إفريقيا بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها ليلي فوستر بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليسرى العلوية للمرمى.

بهذا الفوز يحصد منتخب جنوب إفريقيا ثلاث نقاط تضعه في صدارة المجموعة الثانية، في انتظار مباراة مصر وزيمبابوي في المجموعة نفسها

أسوين أبوليس صاحب الهدف الأول لجنوب افريقيا، فيتو

وأعلن كل من هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا وباتريس بوميل مدرب أنجولا تشكيل فريقيهما للمباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية

تشكيل جنوب افريقيا، فيتو

تشكيل جنوب أفريقيا أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

الحارس: رونين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداز - سيابونجا نجيزانا - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: موهاو نكوتا - تيبوهو موكوينا - يايا سيثولي - أوسوين أبوليس.

الهجوم: سيفو مبولي - ليلي فوستر.

ويلعب جيلسون دالا في هجوم أنجولا، بينما يجلس شيكو بانزا وكريستوفر مابلولولو على دكة البدلاء.

منتخب أنجولا، فيتو

تشكيل أنجولا أمام جنوب افريقيا

الحارس: هوجو ماركيس.

الدفاع: كلينتون ماتا - كيالوندا جاسبار - جوناثان بواتو.

الوسط: زيتو لوفومبو - مانويل شو - أنطونيو مايسترو - تو كارنييرو.

الهجوم: فريدي - جيلسون دالا - مبابا نزولا.

وتتواجد جنوب إفريقيا في المجموعة الثانية مع أنجولا ومصر وزيمبابوي.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.