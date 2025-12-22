حكم جابوني يدير مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين طاقم تحكيم جابوني لأولى مباريات منتخب تونس أمام أوغندا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر لها غدا الثلاثاء.

طاقم حكام مباراة تونس ضد أوغندا

ويدير مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرّجا، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة مساء.

ويخوض نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.