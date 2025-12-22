الإثنين 22 ديسمبر 2025
حكم جابوني يدير مباراة تونس وأوغندا في كأس أمم أفريقيا

الحكم الجابوني تانجي
الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، تعيين طاقم تحكيم جابوني لأولى مباريات منتخب تونس أمام أوغندا، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2025، والمقرر لها غدا الثلاثاء.

طاقم حكام مباراة تونس ضد أوغندا 

ويدير مباراة تونس ضد أوغندا الحكم الجابوني تانجي باتريس ميبيام بمساعدة مواطنيه بوريس ديتسوجا وآبان ندونج، في حين سيكون بيار آتشو في تقنية الفيديو بمساعدة الكاميروني إيلفيس نجونجو.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي بالرباط البالغة طاقة استيعابه 22 ألف متفرّجا، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة العاشرة مساء.

ويخوض نسور قرطاج منافسات الدور الأول من كأس أمم أفريقيا 2025، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من تونس وأوغندا ونيجيريا وتنزانيا.

