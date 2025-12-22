كأس أمم أفريقيا، سينايوكو يحصد جائزة رجل مباراة مالي ضد زامبيا

18 حجم الخط

أمم أفريقيا 2025، حصل لاسين سينايوكو مهاجم منتخب مالي، على جائزة رجل مباراة النسور أمام زامبيا، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

وانتهت مباراة منتخب مالي أمام زامبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الرباط، في الجولة الإفتتاحية لحساب المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025 المقام حاليا في المغرب.

سجل هدف تقدم مالي اللاعب لاسين سينايوكو في الدقيقة 62، وتعادل باتسون داكا لزامبيا بضربة رأس في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وكان البلال توريه لاعب منتخب مالي أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول احتسبها الحكم عمر أرتان في الدقيقة 41، بعدما تصدى لها ببراعة الحارس الزامبي موانزا.

حارس زامبيا يتصدى لركلة جزاء أمام مالي، فيتو

شارك أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أساسيًا في تشكيل منتخب مالي أمام زامبيا، كما يحمل صاحب الـ28 عامًا شارة قيادة منتخب بلاده في مستهل مباريات الفريق في أمم أفريقيا 2025.

وارتدي أليو ديانج شارة قيادة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، بقرار من المدرب توم سينتفيت، رغم أنه ليس أكبر اللاعبين سنًا.

تشكيل مالي ضد زامبيا

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي

خط الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

خط الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

تشكيل منتخب زامبيا، فيتو

تشكيل منتخب زامبيا أمام مالي

فيما أعلن موزيس سيشون المدير الفني لمنتخب زامبيا بتشكيل فريقه لمواجهة مالي والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: ويلارد موانزا

الدفاع: ماتيوس باندا - لوبامبو موسوندا - دومينيك تشاندا.

الوسط: ميجيل تشانجا تشايوا - بينسون ساكالا - لاميك باندا - كينجس كانجوا - أوبن تيمبو.

الهجوم: فاشون ساكالا - باستون داكا.

ويتواجد منتخب مالي مع زامبيا والمغرب وجزر القمر في المجموعة الأولي لبطولة أمم أفريقيا 2025.

