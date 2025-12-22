أبو ريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في مهمته بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

طالب المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الجميع بضرورة الالتفاف ودعم منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مناشدا الجمهور والشعب المصري بدعم لاعبيه ومنتخب بلاده والجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن، مشيرا إلى أن الكل داخل المنتخب يشعر بحجم المسئولية، والكل سيبذل قصارى جهده لإسعاد الشعب خلال تلك البطولة الكبيرة.

أضاف أبوريدة أن اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة حسام وإبراهيم حسن، قادرون وعازمون على إسعاد الشعب المصري في هذه النسخة من البطولة التي يحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، موضحا أن اتحاد الكرة ومجلس إدارته يقف خلف المنتخب بكل قوة ويسخر كل إمكانياته للمنتخب واللاعبين والجهاز الفني، من أجل التركيز في الملعب فقط وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصري.

ودعا رئيس اتحاد الكرة كل وسائل الإعلام والجمهور للالتفاف حول المنتخب، مشددا على ضرورة تنحية أي خلافات أو ضغوطات على المنتخب خلال هذه الفترة، وأن نعمل جميعا من أجل الدعم ولا شيء غيره للاعبين وجهازهم الفني حتى نهاية البطولة بما يضمن إسعاد جماهير الكرة المصرية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا 2025

تقام مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في الجولة الأولى اليوم الإثنين 22 ديسمبر، ويحتضنها استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوى، أحمد الشناوى، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هانى، أحمد عيـد، رامى ربيعة، خالد صبحى، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحى، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحى.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

