وزير التموين يصدر قرارًا بغلق مصنع مخالف لتعبئة البوتاجاز

18 حجم الخط

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو منسوبة لعدد من العاملين بأحد مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز (مصنع الشركة المصرية لتعبئة الغازات السائلة – جازفيل) بمنطقة أبو رواش محافظة الجيزة، والتي تضمنت مزاعم بوجود مخالفات تتعلق بنقص أوزان بعض الأسطوانات.

مخالفات مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمطقة أبو رواش

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تعاملت مع تلك الوقائع بكل جدية منذ اللحظة الأولى لرصدها، حيث أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه عقب التحقق من وجود محاضر رسمية محررة من الجهات الرقابية المختصة بشأن هذه المخالفات، وتم على الفور اتخاذ قرارا بالوقف المؤقت لنشاط المصنع محل المخالفات، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون أي تلاعب.



وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أنه تم في الوقت ذاته التوجيه باتخاذ إجراء عاجل لإسناد الحصص المقررة للمصنع الموقوف إلى مصانع تعبئة الغاز المملوكة لشركة الغازات البترولية (بتروجاس)، بما يضمن انتظام عملية تعبئة وتوزيع أسطوانات البوتاجاز وعدم تأثر احتياجات المواطنين، مع الالتزام الكامل بالأوزان والمواصفات القياسية المعتمدة.

عدم التعاون في مخالفات تمس حقوق المواطنين

وأكد وزير التموين أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو المال العام، وأن أجهزة الرقابة مستمرة في أداء دورها بكل حزم، مع تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية المشاركة المجتمعية للمواطنين والتعاون والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة من خلال القنوات الرسمية، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة وتحقيق الانضباط وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.