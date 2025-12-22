الإثنين 22 ديسمبر 2025
اقتصاد

الذهب والفضة يواصلان كسر الأرقام القياسية وسط توقعات خفض الفائدة

أسعار الذهب والفضة
أسعار الذهب والفضة
سجلت أسعار الذهب والفضة مستويات قياسية جديدة اليوم الاثنين، بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع، مما عزز توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مطلع العام المقبل.

قفزة في أسعار الذهب والفضة 

وفي التفاصيل، قفز الذهب في التعاملات الفورية حوالي 2% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4435.58 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% إلى 4455.7 دولارا للأونصة، كما صعدت الفضة بنحو 3.2% مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا عند 69.29 دولارا للأونصة.

ويرجع هذا الأداء القوي إلى عدة عوامل، أبرزها البيانات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% فقط في نوفمبر، أقل من توقعات المحللين البالغة 3.1%. 

كما أدت التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إلى تعزيز الطلب على الذهب كأصل آمن تقليدي.

ومنذ بداية العام، ارتفع الذهب بنسبة 67%، بينما قفزت الفضة بأكثر من 125%، مدعومة بشراء البنوك المركزية والتوترات التجارية والجيوسياسية، بالإضافة إلى التوقعات بخفض أسعار الفائدة في 2025.

ولم يقتصر الارتفاع على الذهب والفضة فقط، فقد صعد البلاتين بنسبة 2.6% إلى 2028.34 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما، بينما زاد البلاديوم 3.8% إلى 1772.74 دولارا، مسجلا أعلى سعر في نحو ثلاثة أعوام.

وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن الذهب يعود بقوة كأداة تحوط نقدي في ظل العجز المالي الكبير في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين. 

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

وأكد ماثيو ماكلينان من شركة "فيرست إيجل" للاستثمارات أن قيمة الذهب أصبحت أكثر منطقية مقارنة بالأصول الاسمية الأخرى، مما دفع أيضًا بالمعادن النفيسة الأخرى إلى الارتفاع.

