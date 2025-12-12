رسميًا، أليو ديانج يقود قائمة مالي بكأس الأمم الأفريقية

18 حجم الخط

أعلن توم سانتيفيت، المدير الفني لمنتخب مالي، قائمة فريقه التي ستخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

وشهدت قائمة منتخب مالي تواجد أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بجانب دجيجي ديارا، حارس مرمى يانج أفريكانز التنزاني، بجانب محمدو دومبيا، لاعب الاتحاد السعودي.

وجاءت قائمة منتخب مالي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا (يانج أفريكانز) - إسماعيل دياوارا (سيريوس) - مامادو ساماسا (لافال)

خط الدفاع: سيكو نياكاتي (براجا) - عبد الله ديابي (جراسبهوبرز) - وويو كوليبالي (ساسولو) - فودي دوكوري (لو هافر) - هاماري تراوري (باريس إف سي) - ناثان جاساما (بالتيكا كالينيجراد) - مامادو فوفانا (نيو إنجلاند ريفولوشن) - عثمان كامارا (أنجيه) - أمادو دانتي (أروكا).

خط الوسط: أمادو هيدارا (لايبزيج) - لاسانا كوليبالي (ليتشي) - محمد كمارا (السد) - مامادو سانجاري (لينس) - أليو ديانج (الأهلي) - يف بيسوما (توتنهام) - محمدو دومبيا (الاتحاد) - إبراهيما سيسوكو (بوخوم).

خط الهجوم: نيني دورجيليس (فنربخشة) - جاوسو ديارا (فينورد) - مامادو كامارا (لافال) - كاموري دومبيا (ستاد بريست) - البلال توريه (بشكتاش) - مامادو دومبيا (واتفورد) - لاسين سينايوكو (أوكسير) - جاوسو دياكيتيه (لوزان).

ويتواجد منتخب مالي في المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات، المغرب، صاحب الأرض والجمهور، وجزر القمر، وزامبيا.

