على رأسهم غانا، 3 أبطال سابقين يغيبون عن أمم أفريقيا 2025.. 12 بطلا يتنافسون على زيادة الغلة.. دستة منتخبات تسعى للنجمة الأولى

أمم أفريقيا، تشهد نسخة 2025 من كأس أمم أفريقيا في المغرب غياب 3 أبطال سابقين عن المنافسة وحضور 12 بطلا، فيما يسعى 12 منتخبا آخر للتتويج بالنجمة الأولى.

وسبق أن نجح 15 منتخبًا في تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا، سيشارك منهم 12 في النسخة المغربية مصر والكاميرون الأكثر تتويجًا باللقب بـ7 و5 ألقاب على التوالي.

ويتواجد في نسخة 2025 بالمغرب، 12 منتخبا توج بالبطولة الأفريقية وهم: منتخب مصر “7 مرات”، الكاميرون “5 مرات”، نيجيريا “3 مرات”، كوت ديفوار “3 مرات”، الجزائر “مرتان”، ومرة لكل من: السودان، الكونغو، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، السنغال.

3 أبطال سابقين يغيبون عن كأس أمم أفريقيا 2025

ويعد غياب منتخب غانا ثالث أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب، وأول من وصل إلى اللقب الرابع، وتوجت غانا بألقاب كأس أمم أفريقيا نسخ 1963، 1965، 1978، و1982.

وكان المنتخب الغاني قد ودع تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 باحتلال المركز الرابع والأخير في المجموعة السادسة بـ3 نقاط.

وتصدرت أنجولا والسودان المجموعة برصيد 14 و8 نقاط على التوالي، بينما حلت النيجر ثالثة بسبع نقاط ثم غانا رابعة في مفاجأة مدوية بـ3 تعادلات و3 هزائم.

ويعد منتخب إثيوبيا المتوجة بنسخة 1962، هو ثاني المنتخبات المتوجة سابقًا بالبطولة والغائبة عن نسخة "المغرب 2025".

وكانت إثيوبيا قد تذيّلت مجموعتها الثامنة في التصفيات برصيد 4 نقاط، وصعد على حسابها منتخب الكونغو الديمقراطية المتصدر برصيد 12 نقطة، ووصيفه منتخب تنزانيا برصيد 10 نقاط.

وجاء منتخب الكونغو برازافيل كثالث الأبطال الغائبين، وذلك بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الـ 11 للتصفيات الأفريقية برصيد 4 نقاط وتأهل بدلًا منه جنوب أفريقيا بطلة المجموعة بـ14 نقطة وأوغندا وصيفتها بفارق نقطة.

ويعد المنتخب الكونغولي من أوائل أبطال المسابقة حين حقق لقبه الوحيد في 1972.

أبطال كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ

1957: مصر.

1959: مصر.

1962: إثيوبيا.

1963: غانا.

1965: غانا.

1968: زائير "الكونغو برازافيل".

1970: السودان.

1972: الكونغو.

1974: زائير “الكونغو برازافيل”.

1976: المغرب.

1978: غانا.

1980: نيجيريا.

1982: غانا.

1984: الكاميرون.

1986: مصر.

1988: الكاميرون.

1990: الجزائر.

1992: كوت ديفوار.

1994: نيجيريا.

1996: جنوب أفريقيا.

1998: مصر.

2000: الكاميرون.

2002: الكاميرون.

2004: تونس.

2006: مصر.

2008: مصر.

2010: مصر.

2012: زامبيا.

2013: نيجيريا.

2015: كوت ديفوار.

2017: الكاميرون.

2019: الجزائر.

2021: السنغال.

2023: كوت ديفوار.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

