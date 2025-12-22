الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نجم الأهلي يقود مالي أمام زامبيا في افتتاح مشواره بأمم أفريقيا

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا
18 حجم الخط

يبدأ أليو ديانج لاعب النادي الأهلي أساسيًا في تشكيل منتخب مالي أمام زامبيا، كما يحمل صاحب الـ28 عامًا شارة قيادة منتخب بلاده في مستهل مباريات الفريق في أمم أفريقيا 2025.

ويرتدي أليو ديانج شارة قيادة منتخب مالي في كأس أمم أفريقيا، بقرار من المدرب توم سينتفيت، رغم أنه ليس أكبر اللاعبين سنًا.

 

ويلتقي مالي وزامبيا في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2025.


تشكيل مالي ضد زامبيا

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

 خط الدفاع: وويو كوليبالي، مامادو فوفانا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي- 

خط الوسط: أليو ديانج، مامادو سانجاري، كاموري دومبيا

خط  الهجوم: لاسين سينايكو، نيني دورجيليس، البلال توريه

 

ويتواجد منتخب مالي مع زامبيا والمغرب وجزر القمر في المجموعة الأولي لبطولة أمم أفريقيا 2025.

 

وكان المغرب افتتح مباريات كأس أمم أفريقيا 2025، مساء أمس الأحد، بالفوز على جزر القمر (2-0) في مباراة أقيمت على ملعب مولاي الأمير عبد الله.

 

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، وتنتهي في 18 يناير 2026، في دولة المغرب بمشاركة 24 منتخبًا.

وتستضيف 6 مدن مغربية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وهي: الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وفاس وطنجة، وتقام البطولة في المغرب للمرة الأولى منذ عام 1988.

وتقام البطولة بنظام المجموعة حيث تم تقسيم 24 منتخبًا على 6 مجموعات، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث إلى دور الستة عشر.

مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025


المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي.

 

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوروكينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان.

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اليو ديانج النادي الأهلي مالي زامبيا مالي أمام زامبيا أمم أفريقيا 2025

مواد متعلقة

موعد مباراة مالي وزامبيا في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

اليوم، مالي تصطدم بزامبيا في كأس أمم أفريقيا 2025

أليو ديانج يطير إلى مالي للانضمام إلى معسكر بلاده

رسميًا، أليو ديانج يقود قائمة مالي بكأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

كأس مصر، المصري يتقدم علي دكرنس 3-1 في الشوط الاول

بعد تعديلها، الموعد الجديد لمباراة الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر

وزير المالية: نُسدد أكثر مما نقترض ونجحنا في خفض الدين الخارجي 2 مليار دولار

ضبط مطبعة غير مرخصة وكتب مخالفة لقانون الملكية الفكرية بعين شمس

الفصل المتحرك، من فكرة عالمية إلى تجربة تُطبق لأول مرة في المنوفية

حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية الخميس المقبل

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تغطية جزء من الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. الدكتور أحمد عمر الأزهري نقيب الصحفيين الصوماليين

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads