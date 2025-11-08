القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تستضيف أطفال المحافظات الحدودية

18 حجم الخط

استقبلت القرية الأوليمبية في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت، أطفال المحافظات الحدودية، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع "أهل مصر" والتي تنطلق اليوم في الخامسة مساءً بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى ١٥ من نوفمبر الجاري.

عدد الأطفال المشاركين بالفاعليات

ويشارك في الأسبوع ١٦٠ طفلًا من محافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، إلى جانب عدد من أطفال القاهرة، في برنامج حافل بالأنشطة الإبداعية التي تجمع بين الفنون التشكيلية والأدب والحرف اليدوية وفنون الأداء والزيارات الميدانية، بما يسهم في تعزيز التواصل الثقافي والإنساني بين أبناء المحافظات المختلفة.

أبرز فاعليات الأسبوع

يتضمن الأسبوع مجموعة من الورش الأدبية والفنية، من بينها ورشة كتابة السيناريو التي يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة كتابة وإلقاء الشعر التي ينفذها الشاعر سعيد شحاتة. وفي مجال الفنون التشكيلية، تُقام ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل، وورشة الجداريات للفنانة فاطمة التمساح والفنان أشرف عبد الرحيم، وورشة "مصر الحضارة" للمدربة سهام إسماعيل.

إقامة عدد من الورش الحرفية

كما يشمل البرنامج عددًا من الورش الحرفية والتراثية، منها ورشة تعليم الأركت الخشبي للمدرب حسني إبراهيم، وورشة تعليم الشنط بالخرز للمدربة منى عبد الوهاب، وورشة فن الخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة إعادة التدوير للمدربة إيمان نوح. وفي مجال فنون الأداء، تقام ورشة المسرح للمخرج محمد حامد، وورشة الموسيقى والغناء التي يقدمها الدكتور وائل عوض، وورشة فن الأراجوز للفنان محمد عبد الفتاح.

ويتضمن الأسبوع تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للتعرف على أبرز معالم الإسماعيلية التاريخية والدينية، من بينها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، ومسجد العباسي أحد أقدم مساجد المدينة، إلى جانب إقامة يوم رياضي ترفيهي للأطفال المشاركين.

ويقام الأسبوع الثقافي تحت إشراف دكتور بدوي مبروك المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر للأطفال، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة دكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

نبذة عن مشروع أهل مصر

عد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة التي تستهدف أبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، ويأتي تنفيذه في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين.

وشهدت القرية الأوليمبية خلال الفترة الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الفرق الرياضية، المؤتمرات وكذلك ورش العمل حيث استقبلت معسكر المنتخب الوطني للناشئين بالهوكي في إطار الاستعدادات لبطولة العالم للناشئين كما استضافت البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب المرأة تقود محافظات، والذي يضم ٥٠ من السيدات لتعزيز قدرات ومهارات المرأة لكي تضمن لها مكان وفرصة في سوق العمل لتأمين رفاهيتها الاقتصادية وتٌمَكِنها من إعادة التوظف في الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

أكد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية تُعد صرحًا رياضيًا وفندقيًا مميزًا، وأصدر توجيهاته بتوفير كل سبل الدعم لاستعادة مكانتها الرائدة في استضافة الفرق والمنتخبات الرياضية وسياحة المؤتمرات.

كما شدد على ضرورة استكمال أعمال التطوير لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها وربطها بالخطة السياحية للمحافظة.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز دور القرية الأوليمبية كمركز رياضي وسياحي يخدم الأهداف التنموية للمحافظة.

تقع القرية الأوليمبية على ربوة تطل على قناة السويس، على بعد ٧ كيلومترات جنوب مدينة الإسماعيلية، وتمتد على مساحة ٢٤ فدانًا. تضم القرية ١٤٠ غرفة فندقية (٢٠ مفردة و١٢٠ مزدوجة) وملعب كرة قدم رئيسي بمواصفات دولية وملعب فرعي وحمام سباحة أوليمبي مغطى وصالة چيمانزيوم بأحدث الأجهزة وقاعات مؤتمرات، ملاعب إسكواش، ومسجد للصلاة.

تمثل القرية الأوليمبية نموذجًا للتنمية المتكاملة في مجال الرياضة والسياحة، وتسعى محافظة الإسماعيلية من خلال تطويرها إلى تقديم نموذج ريادي يخدم المجتمع المحلي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

