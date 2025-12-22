وزير الشباب: نتواصل مع الاتحادات لوضع ضوابط حوكمة الأداء الرياضى

18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك تواصلا مع الاتحادات الرياضية لوضع مجموعة من الضوابط الهامة لحوكمة الأداء الرياضى.

مفاهيم المؤسسات الرياضية

وقال الدكتور أشرف صبحي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ: هناك اجتماعات تتم مع الأندية الرياضية لتحديد مفاهيم المؤسسات الرياضية، وذلك بهدف تحقيق الاستقلالية، وهذا يعنى "استقلالية العمل ارتباطا بالوطن، فضلا عن وضع ضوابط للجان الاوليمبيه والبارليمبية، وكذلك الضوابط الخاصة بالنظم الاساسية للاتحادات الرياضية؛ بما لايخل بدور الدولة والتزامها مع المؤسسات الرياضية، وكذلك إشهار الأندية والشركات العاملة فى الاستثمار الرياضي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية العمل على تطوير العلوم البينية لإخراج منهج متكامل للعلوم الرياضية.

تطوير ملف الرياضة

وقال: نعمل على تطوير ملف الرياضة على كافة المستويات، وشاركنا في تأسيس هذا العمل، لإعداد تعديلات على قانون نقابة المهن الرياضية استنادا للحق المكفول للدولة بموجب الدستور.

وكان المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد افتتح الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

