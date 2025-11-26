فرنسا تدعو إيران للعودة إلى الالتزام بضمانات عدم الانتشار النووي

18 حجم الخط

قالت وزارة الخارجية الفرنسية مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عبر لنظيره الإيراني عن قلق باريس وشركائها البالغ إزاء البرنامج النووي لطهران.

وأضافت الخارجية الفرنسية: "وزير الخارجية دعا إيران للعودة فورا إلى الالتزام بضمانات عدم الانتشار النووي.. وزير الخارجية جدد التزام الأوروبيين والأمريكيين بإيجاد حل دبلوماسي لملف إيران النووي".

وتابعت الخارجية الفرنسية: الوزير دعا إيران للعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق دائم يضمن عدم حصولها على سلاح نووي.

معاهدة منع الانتشار

قالت إيران الأحد الماضي: ملتزمون بالتعاون مع الوكالة الدولية وفق معاهدة منع الانتشار.

وأضافت إيران: لن نتخلى عن حقنا في التخصيب تحت أي ظرف.

إيران تنفي تخصيب اليورانيوم في الوقت الراهن

والاسبوع الماضي، ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، أنه لا يمكن الوصول إلى المنشآت التي قصفتها إسرائيل ولا يوجد تخصيب لليورانيوم في الوقت الحالي.

