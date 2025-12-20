نتنياهو يلوّح بخيارات عسكرية ضد إيران ويبحث إشراك واشنطن

18 حجم الخط

كشفت شبكة NBC NEWS أن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعتزم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سيناريوهات محتملة لشن ضربات جديدة ضد إيران، في إطار تصعيد سياسي وأمني متدرّج تشهده المنطقة.

ويأتي هذا التحرك قبل لقاء مرتقب، تسعى فيه تل أبيب إلى حشد دعم أمريكي أوسع لخياراتها تجاه طهران.



البرنامج البالستي الإيراني في صدارة النقاش بين نتنياهو وترامب

وبحسب التقرير، سيؤكد نتنياهو خلال اللقاء مع ترامب أن البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني بات يشكّل تهديدًا مباشرًا ومتسارعًا، معتبرًا أنه يتطلب “إجراءً عاجلًا” لاحتوائه.

ويرى نتنياهو أن التطورات التقنية الأخيرة في هذا الملف تقلّص هامش الوقت المتاح أمام المجتمع الدولي للتحرك الدبلوماسي.



خيارات عسكرية مطروحة ودعوة لدور أمريكي مباشر أو غير مباشر



وسيعرض نتنياهو على ترامب حزمة من الخيارات، تتراوح بين انضمام واشنطن بشكل مباشر إلى أي ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية، أو تقديم دعم لوجستي واستخباراتي وعسكري يساند عمليات تنفذها إسرائيل منفردة. وتُظهر هذه الخيارات رغبة إسرائيلية في ضمان مظلة أمريكية لأي تحرك عسكري، لتقليل كلفته السياسية والعسكرية.



حسابات واشنطن بين التصعيد والاحتواء في الأزمة الإيرانية

في المقابل، يضع هذا الطرح الإدارة الأمريكية أمام معادلة معقدة، تجمع بين مخاطر الانزلاق إلى مواجهة إقليمية واسعة، وبين الضغوط الإسرائيلية المستمرة لوقف ما تصفه بالتهديد الوجودي. ويظل موقف واشنطن مرهونًا بتقديراتها للمشهد الإقليمي، وردود الفعل الدولية، وإمكانية احتواء التصعيد دون الانخراط المباشر في حرب جديدة.

ويرى مراقبون أن أي تحرك عسكري، سواء بمشاركة أمريكية أو بدعم غير مباشر، قد يفتح الباب أمام ردود فعل إيرانية تمتد إلى أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، ما يهدد بزعزعة استقرار المنطقة ورفع منسوب التوتر إلى مستويات غير مسبوقة.

