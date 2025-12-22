جدل بالشيوخ حول التدخل التشريعى في شئون النقابات المهنية

18 حجم الخط

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، جدلا حول التدخل التشريعى في شئون النقابات المهنية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، بحضور وزير الشباب والرياضة د أشرف صبحى والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة.

وبدأ الجدل، بإعلان النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي المصري، وعضو مجلس الشيوخ، رفضه أي تدخل في إدارة شؤون نقابات المهن المهنية، معلنا رفضه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المهن الرياضية.

استقلالية النقابات المهنية



وأضاف باسل عادل، أن الدستور يكفل لكل نقابة الحق في تنظيم مهنتها بشكل مستقل، قائلًا: "من يريد الانضمام إلى نقابة مهنية عليه التوجه للجهة المختصة، كما يفعل الأطباء الذين يذهبون إلى نقابة الأطباء، والشهادات تصدر عن اتحادات منتخبة".

وشدد البرلماني في كلمته علي أن الوزارة في النهاية تدير مرفق عام، أما النقابات فهي مستقله ومختصة بشؤونها.

التحرر من الضوابط والشروط

وبدوره، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن سلطة التنظيم حق أصيل للمشرع، وأن "استقلال النقابات المهنية" لا يعني التحرر من الضوابط والشروط التي يحددها القانون.

يحدد الضوابط والقيود والشروط

وتابع قائلا: من الناحية الدستورية؛ المشرع يملك أن يحدد الضوابط والقيود والشروط التي لا تصل إلى حد التدخل المباشر. ولا يوجد أي تدخل مباشر من مشروع القانون في عمل وفي تشكيل وفي اختصاص النقابة.

