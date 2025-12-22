منى محرز.. المرأة الحديدية تعود إلى الواجهة من جديد في وزارة الزراعة

18 حجم الخط

يعلم كل من عاصر فترة تولي الدكتورة منى محرز منصب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بين أعوام 2017 - 2019، إنها كانت جديرة بلقب المرأة الحديدية بوزارة الزراعة، بعد أن نجحت بقدراتها الإدارية والعلمية في تطوير كثير من الملفات الراكدة في وزارة الزراعة لسنوات طويلة

اتسمت سنوات محرز في كافة المناصب التي تقلدتها في وزارة الزراعة، بالتحول من الركود إلى الإيجابية والإنجاز في كافة الملفات التي وضعت أيديها عليها، وهو ما أهلها للترشح كأول امرأة تتولى منصب وزير الزراعة في تاريخ مصر، وخلال السنوات الماضية وبفضل الأثر القوي الذي تركته في مواقع مختلفة، كانت محرز دائما في الصورة خلال التغييرات الوزارية المتتالية منذ تركها منصب نائب وزير الزراعة، والكواليس تقول إن قدراتها أهلتها للترشح لأكثر من حقيبة وزارية وليست حقيبة الزراعة وحدها.

ولدت الدكتورة منى محرز في قرية الكردي بمحافظة الدقهلية، عام 1957، ونشأت داخل أسرة كبيرة تضم عشرة أشقاء، كان التعليم فيها هو الأساس والرهان الحقيقي للمستقبل، بفضل إيمان الوالد بأهمية تعليم الإناث قبل الذكور، وهو ما شكل ملامح شخصية استثنائية ستترك بصمتها لاحقًا في واحد من أخطر وأهم القطاعات الحيوية في وزارة الزراعة والدولة ككل.

تخرجت محرز من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة عام 1980، ثم واصلت مسيرتها العلمية لتحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه بإشراف مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لتبدأ رحلة علمية ومهنية حافلة بالإنجازات، جعلتها تتصدر المشهد البحثي والإداري داخل مصر وخارجها.

حصدت الدكتورة منى محرز ألقابا هامة طوال مسيرتها العلمية والإدارية، فكانت أول طبيبة بيطرية في قريتها، وأول سيدة تتولى منصب مدير معهد صحة الحيوان، ثم وكيلا لمركز البحوث الزراعية، قبل أن تصبح أول وآخر سيدة تشغل منصب نائب وزير الزراعة، إلى جانب عملها مستشارا زراعيا لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تتوقف إنجازاتها عند المناصب، إذ تعد الرئيس المؤسس للمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وأول سيدة تتولى رئاسة العلاقات الزراعية الخارجية، ومديرا عاما لاتحاد منتجي الدواجن، فضلًا عن رئاستها لعدد من كبرى شركات القطاع الخاص.

وعلى المستوى العلمي، تركت “محرز” بصمة لا تمحى، حيث أسهمت في اكتشاف عدة فيروسات لأول مرة في مصر، من بينها فيروس إنفلونزا الطيور، ما كان له دور محوري في الحد من انتشار الأمراض الوبائية، كما شاركت في تصنيع اللقاحات اللازمة للحماية من الأمراض الفيروسية، ودعمت بقوة الاستثمار في قطاع الثروة الداجنة، بما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن.

وعلى الصعيد الدولي، تعتبر الدكتورة منى محرز خبيرة معتمدة لدى منظمتي الصحة العالمية للإنسان والحيوان، والمركز الدولي للأسماك، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”. وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، من بينها جائزة الدولة التشجيعية، إلى جانب نشرها 66 بحثًا علميًا، وإشرافها على 55 رسالة ماجستير ودكتوراه.

ورغم هذا الزخم المهني والعلمي، نجحت “محرز” في تحقيق المعادلة الأصعب، فجمعت بين النجاح الوظيفي والتفوق العلمي والاستقرار الأسري، لتكون زوجة وأما وجدة، قدمت نموذجا ملهما لأجيال تسير على نفس الدرب.

