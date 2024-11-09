طريقة عمل الفشار، قدميه كوجبة خفيفة ومغذية

طريقة عمل الفشار، الفشار من التسالي الشهيرة التي لها شعبية على مستوى العالم حيث يعشقه الكبار والصغار لمذاقه المميز ويقدم بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الفشار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الفشار.

مكونات عمل الفشار:

1/4 كوب من حبوب الذرة الخاصة بالفشار

2-3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي (يمكن استخدام زيت الذرة أو الزيتون)

رشة من الملح (اختياري)

زبدة مذابة (اختياري)

طريقة عمل الفشار:

في قدر كبير أو وعاء عميق، سخنى الزيت على نار متوسطة.

عندما يصبح الزيت ساخنًا (يمكن اختبار ذلك بوضع حبة ذرة في الزيت وإذا سمعنا صوت "فرقعة" فهي جاهزة)،

اضيفي حبوب الذرة إلى الزيت.

غطي الوعاء بغطاء محكم لتجنب تطاير الحبات أثناء فرقعتها.

اتركى الحبات على النار حتى يتوقف الصوت.

ستبدأ الحبات في الانتفاخ وتتحول إلى فشار.

بعد أن تنفجر الحبات، يمكنك إضافة رشة من الملح حسب الذوق.

كما يمكنك إذابة بعض الزبد وسكبه فوق الفشار لإضافة نكهة غنية.

قدمى الفشار في وعاء كبير واستمتعى به كوجبة خفيفة أثناء مشاهدة الأفلام أو كوجبة خفيفة بين الوجبات.

يمكنك تجربة نكهات أخرى مثل الجبن المبشور أو مسحوق الفلفل الحار لإضفاء طعم مميز.

لتقليل الدهون، يمكنك تحضير الفشار باستخدام جهاز تحضير الفشار الكهربائي أو عن طريق استخدام الهواء الساخن.

الفشار ليس فقط لذيذًا، بل هو أيضا منخفض في السعرات الحرارية عندما يتم تحضيره بطريقة صحية.

طريقة عمل الفشار، فيتو

فوائد الفشار للصحة

والفشار له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الفشار:

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التى تلعب دور مهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تعزيز حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

تناول الألياف يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

الفشار هو خيار خفيف جدا، حيث يحتوي على سعرات حرارية قليلة مقارنة بالوجبات الخفيفة الأخرى، ويمكن تناول الفشار المحضر بدون زيوت أو سكر كوجبة خفيفة صحية، مما يجعله مناسب للأشخاص الذين يسعون لتقليل وزنهم أو الحفاظ على وزنهم.

يحتوي الفشار على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينولات، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، هذه المركبات تساهم في تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، وتناول مضادات الأكسدة يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز الصحة العامة.

الفشار يوفر طاقة سريعة ومفيدة، مما يجعله خيار مثالي قبل ممارسة الرياضة أو كوجبة خفيفة خلال اليوم.

الكربوهيدرات الموجودة في الفشار تساهم في تعزيز مستويات الطاقة.

تناول الحبوب الكاملة مثل الفشار يمكن أن يعزز من إفراز السيروتونين، وهو مسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالسعادة، لذلك، يمكن أن يكون الفشار خيارًا رائعًا عندما تشعر بالإرهاق أو التوتر.