طريقة عمل الفشار، بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل الفشار، الفشار من التسالي الشهيرة على مستوى العالم لمذاقه المميز الذي يعشقه للكبار والصغار، وله قيمة غذائية عالية.

وطريقة عمل الفشار، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بإضافات مختلفة مثل الملح أو الكراميل أو الشيكولاتة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الفشار.

مكونات عمل الفشار:

حبوب ذرة

زيت نباتي (مثل زيت الذرة أو زيت الزيتون)

ملح (حسب الرغبة)

طريقة عمل الفشار:

استخدمي مقلاة ذات غطاء محكم.

ضعي فيها ملعقتين كبيرتين من الزيت على نار متوسطة.

عندما يسخن الزيت، أضيفي حبوب الذرة (حوالي نصف كوب) وغطّها بسرعة.

انتظرى حتى يبدأ الفشار في الانتفاخ.

يمكنك قليلًا تحريك المقلاة لتوزيع الحرارة.

عندما تتباعد الأصوات وتقل، أطفئي النار واتركي المقلاة مغطاة لبضع ثوانٍ إضافية.

انقلى الفشار إلى وعاء كبير ورشي الملح حسب الرغبة.

يمكنك إضافة توابل مثل البابريكا أو الجبنة المبشورة لإضفاء نكهة مميزة.

تأكدى من عدم ترك الفشار على النار لفترة طويلة حتى لا يحترق.

طريقة عمل الفشار، فيتو

فوائد الفشار

والفشار له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الفشار:

الفشار غني بالألياف الغذائية، حيث يعتبر الفشار من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد في تحسين عملية الهضم والوقاية من مشاكل الإمساك.

الألياف أيضًا تساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم بالوزن والحد من الإفراط في تناول الطعام.

الفشار يحتوي على مضادات الأكسدة، وحبوب الذرة التي يصنع منها الفشار تحتوي على مضادات الأكسدة، مثل البوليفينولات، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم، هذه الجذور الحرة قد تسبب تلفًا للخلايا وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

الفشار قليل السعرات الحرارية وخالٍ من الدهون المشبعة، وعند تحضيره بطريقة صحية بدون إضافة كميات كبيرة من الزبدة أو الزيت، يكون الفشار خيارًا منخفض السعرات الحرارية ومثاليًا لأولئك الذين يرغبون في تناول وجبة خفيفة دون القلق من زيادة الوزن، ويمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن ويساهم في تحقيق أهداف فقدان الوزن.

الفشار مفيد لصحة القلب، بفضل احتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة، يمكن أن يساهم الفشار في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الفشار يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، والألياف الموجودة في الفشار تساعد في تباطؤ امتصاص السكر في مجرى الدم، مما يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، هذا يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يرغبون في تجنب تقلبات مستويات السكر في الدم.

الفشار يحتوي على فيتامينات ومعادن مهمة، يحتوي الفشار على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين ب المركب، الحديد، الماغنيسيوم، والفوسفور، هذه العناصر الغذائية تلعب دورًا هامًّا في دعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك إنتاج الطاقة، تقوية الجهاز المناعي، وصحة العظام.