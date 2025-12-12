الجمعة 12 ديسمبر 2025
بيان عربي إسلامي: دور الأونروا غير قابل للاستبدال وندين اقتحام مقرها بالقدس

الأونروا
الأونروا
قال بيان لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية: ندين اقتحام القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس.

تصعيد مرفوض وانتهاك صارخ للقانون الدولي

وأضاف بيان لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية: اقتحام مقر الأونروا في القدس تصعيد مرفوض وانتهاك صارخ للقانون الدولي.. دور الأونروا غير قابل للاستبدال.. نؤكد على الدور الأساسي للأونروا في توزيع المساعدات بـ قطاع غزة".

الأونروا شريان حياة للاجئين في غزة

وتابع البيان العربي الإسلامي: "ندعو إلى توفير الدعم الكافي لـ أونروا لمواصلة عملها الحيوي.. مدارس أونروا ومرافقها الصحية شريان حياة للاجئين في غزة.. دور الأونروا لا غنى عنه لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعايتهم".

