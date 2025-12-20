وزير الخارجية يشدد على زيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر (صور)

18 حجم الخط

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، محمد مباي، وزير خارجية جمهورية جزر القمر، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

التزام مصر بدعم جزر القمر

أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التي تجمع مصر وجزر القمر، وما يربط البلدين من أواصر أخوة وتعاون ممتد عبر العقود، مشددًا على التزام مصر بدعم جزر القمر في مختلف المجالات بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والتشييد والبناء.

تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في جزر القمر

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر، مؤكدًا الحرص على تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، معربًا استعداد مصر لدعم الجهود القمرية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال نقل الخبرات المصرية وبرامج بناء القدرات والتدريب، عبر الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب المنح التعليمية المقدمة من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

تعزيز التنسيق المشترك في الإطار الثنائي والمحافل الإقليمية والدولية

وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الوزيران آليات تعزيز التنسيق المشترك في الإطار الثنائي والمحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم القضايا لتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

