وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للسودان وحرصها على صون وحدة وسلامة أراضيه (صور)

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بـ لمياء عبد الغفار، وزيرة شئون مجلس الوزراء السوداني، على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان في ظل التحديات الراهنة، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

وحدة السودان واستقراره

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد علي دعم مصر الكامل للسودان في محنته الممتدة، وحرصها الثابت على صون وحدة وسلامة أراضيه، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، ورفض أي محاولات من شأنها تقويض سيادته أو المساس بتماسكه الداخلي، مشددًا على وقوف مصر إلى جانب الشعب السوداني وتطلعها لخروجه الآمن من هذه المرحلة الدقيقة.

وحدة السودان واستقراره

كما أشار الوزير عبد العاطي إلي اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وما تضمنه من تأكيد واضح على أن وحدة السودان واستقراره يمثلان خطًا أحمر لا يمكن المساس به، وأن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

حل سياسي يحفظ وحدة السودان ومؤسساته الوطنية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الجهود المصرية الحثيثة في إطار الرباعية الدولية الهادفة إلى دعم مسار التسوية، ووقف التصعيد، وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة السودان ومؤسساته الوطنية ويستجيب لتطلعات شعبه.

كما حرص خلال اللقاء علي متابعة الجهود والمشروعات المصرية الجارية في السودان، في إطار دعم جهود إعادة الإعمار والتعافي، وتعزيز التعاون في المجالات الخدمية والإنسانية، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني ودعم صموده.

