وزير الخارجية: نرفض محاولات تقويض سيادة السودان والمساس بتماسكه الداخلي

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حرص مصر الثابت على دعم السودان، مشددًا على التزام القاهرة بصون وحدة وسلامة أراضيه. 

جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتقويض السيادة السودانية


وأشار الوزير إلى موقف مصر الواضح من أي محاولات لتقويض سيادة السودان أو المساس بتماسكه الداخلي، مؤكدًا أن القاهرة ستظل شريكًا موثوقًا في دعم الاستقرار والسلام داخل السودان.

 

وزير الخارجية يؤكد على العلاقات الاستراتيجية مع السودان


وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على أمن السودان واستقراره، معتبرًا أن ذلك جزء من الدور الاستراتيجي الذي تلعبه القاهرة في تعزيز الأمن الإقليمي والتنسيق المشترك بين الدول المجاورة للحفاظ على مصالح شعوب المنطقة.

 

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره.


واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية شملت استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، أعقبها التقاط صورة تذكارية ثم عقدت جلسة مباحثات موسّعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يجسّد تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة. واختُتمت المراسم بمأدبة غداء أقيمت على شرف ضيف مصر الكريم.


وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن المباحثات تطرقت كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، حيث أكد الرئيس دعم مصر الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة.

