السبت 20 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الإيكواس سبل تعزيز التعاون المشترك

إجتماع وزير الخارجية
إجتماع وزير الخارجية رئيس مفوضية الإيكواس، فيتو
18 حجم الخط

على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الروسي الأفريقي، التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم عمر علي توراي، رئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والمفوضية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

موضوعات السلم والأمن بمنطقة الساحل

أكد الوزير عبد العاطي الحرص  تعزيز التعاون مع المفوضية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق حول موضوعات السلم والأمن بمنطقة الساحل، ومتابعة تنفيذ مخرجات الجولة التي قام بها وزير الخارجية في غرب أفريقيا والساحل في يوليو الماضي، والتي تضمنت الالتقاء بمفوض السلم والأمن بالإيكواس، معربًا عن تقدير مصر للدور المحوري الذي يضطلع به الإيكواس في دعم الاستقرار والتنمية في غرب أفريقيا

مكافحة الإرهاب والتطرف لمسئولي مفوضية الإيكواس

أشار وزير الخارجية إلى استعدادنا لنقل خبرات مصر في موضوعات مكافحة الإرهاب والتطرف لمسئولي مفوضية الإيكواس، الإشادة بالتقدم الذي أحرزه التجمع على صعيد إطلاق منطقة تجارة حرة تجمع أعضاءه، ومنح مواطني الدول الأعضاء حرية التنقل والعمل، مؤكدًا على الأولوية التي توليها مصر لتعزيز التبادل التجاري وحركة الاستثمارات بين مصر والدول الأعضاء بالإيكواس، وبحث سبل الاستفادة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بدول التجمع، أخذا في الاعتبار تواجد العديد منها بتلك الدول منذ فترات طويلة قامت خلالها بتنفيذ العديد من المشروعات المهمة.

التحديات الأمنية المتنامية في منطقة غرب أفريقيا

في ذات السياق، أشاد الوزير عبد العاطي بقرار تدشين مجلس الأعمال الخاص بتجمع الإيكواس، معربًا عن تطلعنا لإطلاق شراكة مع ذلك المجلس، بما في ذلك بحث إمكان تنظيم منتدى أعمال مشترك بمشاركة الشركات الكبرى من الجانبين.

وعلى الصعيد الاقليمي، تبادل الجانبان الرؤى إزاء التحديات الأمنية المتنامية في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ولاسيما ما يتعلق بانتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدين أهمية تكثيف التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لدعم جهود دول المنطقة في تعزيز الأمن والاستقرار، ومعالجة الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسببة لتلك التحديات، بما يسهم في تحقيق السلم والتنمية المستدامة.

مفوضية الجماعة الاقتصادية غرب أفريقيا والساحل الايكواس مفوضية الإيكواس غرب افريقيا غرب أفريقيا ومنطقة الساحل افريقيا مصر والدول الأعضاء بالإيكواس

