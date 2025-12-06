السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

ميناء نويبع
ميناء نويبع
أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

 

إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر 


وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

 

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن دخول مصر في موجة جديدة من عدم الاستقرار بدأت بالفعل على سواحل البحر الأحمر ومناطق من سيناء، تزامنًا مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات الماضية.

 

أمطار رعدية وسيول في سيناء وخليج العقبة

أوضح القياتي، خلال مداخلة ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامية كريمة عوض، أن الطبيعة الجغرافية لسيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ساهمت في تكوّن السيول نتيجة الأمطار الرعدية الغزيرة التي استمرت طوال اليوم.

 

امتداد فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة

وأشار عضو هيئة الأرصاد إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة غدًا على سواحل البحر الأحمر بدرجات خفيفة، لكن مع بداية يوم الاثنين ستزداد حدتها لتصل إلى أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من الساحل الشمالي الغربي، أمطار تمتد إلى محافظات الوجه البحري، احتمال توسّع السحب الممطرة باتجاه القاهرة الكبرى وفق التحديثات النهائية، انخفاض كبير في درجات الحرارة ورياح تزيد الإحساس بالبرودة.

 

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى مساجد شمال سيناء

صحة شمال سيناء تتعاون مع جامعة شرق بورسعيد الأهلية لتعزيز الرعاية الطبية والتدريب

وأضاف القياتي أن البلاد ستشهد انخفاضًا تدريجيًا وملحوظًا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع، إذ تسجل العظمى في القاهرة 21 درجة مئوية فقط، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خصوصًا خلال الليل.

