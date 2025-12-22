كأس مصر، موعد مباراة بيراميدز ومسار والقناة الناقلة

18 حجم الخط

كأس مصر، يلتقي فريق بيراميدز مع إف سي مسار أحد أندية دوري المحترفين اليوم الاثنين ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز ومسار

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بيراميدز ضد مسار في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ومسار

ومن المقرر أن تنقل مباراة بيراميدز ضد مسار في كأس مصر عبر قناة أون سبورت.

ويخوض نادي بيراميدز المباراة بدون مجموعة من لاعبيه الأساسيين لانضمامهم لمنتخبات بلادهم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية وهم أحمد الشناوي ومحمد حمدي ومهند لاشين مع منتخب مصر ومحمد الشيبي مع منتخب المغرب وبلاتي توريه مع بوركينا فاسو وفيستون ماييلي مع الكونغو الديمقراطية.

بيراميدز أمام مسار

ويتأهل الفائز من مباراة فريق بيراميدز وإف سي مسار لمواجهة الجونة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

حكام مباراة بيراميدز ضد مسار

ويدير لقاء بيراميدز ضد مسار طاقم حكام مكون من صبحي العمراوي (حكما للساحة)، خالد حسين ومحمد عاطف الزناري (مساعدين)، محمد طعيمة (حكما رابعا).

قائمة بيراميدز لمباراة مسار



وكان الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 19 لاعبا في قائمة مباراة الفريق أمام مسار وهم: محمود جاد وزياد هيثم ومحمود مرعي وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال وطارق علاء وكريم حافظ وأحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمود زلاكة ووليد الكرتي وعبد الرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو وإيفرتون داسيلفا ومحمد رضا بوبو ودودو الجباس ويوسف أوباما.

قرعة مباريات كأس مصر لدور الـ32

مباراة1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات.

مباراة 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف.

مباراة 3: البنك الأهلي ضد بور فؤاد.

مباراة 4: إنبي ضد المقاولون العرب.

مباراة 5: بتروجيت ضد وادي دجلة.

مباراة 6: مودرن سبورت ضد القناة.

مباراة 7: الجونة ضد بترول أسيوط.

مباراة 8: بيراميدز ضد مسار.

مباراة 9: الزمالك ضد بلدية المحلة.

مباراة 10: سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة.

مباراة 11: طلائع الجيش ضد السكة الحديد.

مباراة 12: الاتحاد السكندري ضد كهرباء الإسماعيلية.

مباراة 13: حرس الحدود ضد الإسماعيلي.

مباراة 14: سموحة ضد غزل المحلة.

مباراة 15: زد ضد ألو ايجيبت.

مباراة 16: المصري البورسعيدي ضد دكرنس

