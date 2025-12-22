345 مليون دولار ايرادات افتتاحية لفيلم Avatar: Fire and Ash

18 حجم الخط

حقق فيلم Avatar: Fire and Ash، إيرادات بلغت 345 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للفيلم في شباك التذاكر حول العالم، وذلك عن تكلفة إنتاج وصلت ل 400 مليون دولار.

كاميرون يكشف مصير فيلم Avatar 4



ردّ المخرج الشهير جيمس كاميرون، على سؤال حول وضع فيلم Avatar 4.

وقال كاميرون في تصريحات إعلامية، سأطرح عليكم مثالًا: "عندما تكون المرأة في المخاض، لحظة خروج رأس الجنين، هل ستسألونها عن طفلها القادم؟ حسنًا، لقد أنجبتُ هذا الطفل للتو".

وطرح رسميا فيلم Avatar: Fire and Ash، للمشاهدة في صالات السينما بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar، بلغت 400 مليون دولار.

كاميرون: “Avatar: Fire and Ash” سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من السلسلة

أكد المخرج جيمس كاميرون أن فيلم “Avatar: Fire and Ash”، سيكون النهاية الرسمية للملحمة الأولى من سلسلة Avatar.

وأوضح كاميرون، أن الجزئين الرابع والخامس من سلسلة أفلام Avatar، سيشكلان ملحمة جديدة مستقلة داخل العالم نفسه، مع قصة واتجاه مختلفين عن الثلاثية الأولى.

جميس كاميرون يكشف حقيقة استخدام الذكاء الاصطناعي في فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

وأكد المخرج جيمس كاميرون، أنه لم يتم استخدام الذكاء الاصطناعي المُولِّد، في صناعة فيلم "AVATAR: FIRE AND ASH’".

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "لستُ سلبيًا بشأن الذكاء الاصطناعي المُولِّد، أردتُ فقط الإشارة إلى أننا لا نستخدمه في أفلام "أفاتار"، نحن نُكرِّم ونحتفل بالممثلين.. لا نُستبدل الممثلين. سيصل هذا إلى مستواه.. أعتقد أن هوليوود ستُراقب نفسها بنفسها في هذا الشأن.. سنجد طريقنا في هذا، لكن لا يُمكننا إيجاد طريقنا كفنانين إلا إذا كنا موجودين".

جيمس كاميرون: سأتوقف عن إنتاج المزيد من أفلام "AVATAR"

فيما كشف المخرج الشهير جيمس كاميرون، أنه سيتوقف عن إنتاج المزيد من أجزاء فيلم "AVATAR، في حال فشل فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، في تحقيق إيرادات في شباك التذاكر.

وقال كاميرون: "لا أشك إطلاقًا في أن هذا الفيلم سيحقق إيرادات.. السؤال هو: هل يحقق إيرادات كافية لتبرير إعادة إنتاجه؟..لقد عشتُ في عالم أفاتار لمدة [30] عامًا... إذا انتهى الأمر هنا، فهذا رائع".

فيلم AVATAR: FIRE AND ASH

ومنحت empiremagazine الجمهور نظرة جديدة رسمية، من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH’، المرتقب طرحه في صالات السينما، وألقت الصور الجديدة نظرة على استمرار الحرب في الجزء الجديد، بين البشر وكائنات الـAVATAR.

فيما كشف المخرج جيمس كاميرون سبب تسمية الفيلم القادم من سلسلة Avatar، باسم Avatar: Fire and Ash.

فيلم “Avatar: Fire and Ash ”، فيتو

فيلم “Avatar: Fire and Ash ”، فيتو

فيلم “Avatar: Fire and Ash ”، فيتو

فيلم “Avatar: Fire and Ash ”، فيتو

وقال كاميرون في تصريحات صحفية: "يمكن أن تمثل النار الكراهية، والعنف، وسوء استخدام السلطة، ويمثل الرماد آثار كل ذلك وهو الحزن والاضطرار إلى العيش مع ما فعلته.. من هنا جاء اختيار الاسم".

جيمس كاميرون: لديّ أفكار لجزء سادس وسابع من Avatar

وكشف المخرج الشهير جيمس كاميرون في تصريح جديد، أنه يملك أفكارا لجزء سادس، وسابع، من أفلام الخيال العلمي، Avatar.

وأكد كاميرون أن سلسلة Avatar، ستستمر حتى الجزء الخامس، مشيرا إلى أن السبب الوحيد الذي سيؤدي لإلغاء الجزء الرابع والخامس من سلسلة الأفلام الشهيرة، هو فشل الجزء الثالث في تحقيق الإيرادات على مستوى شباك التذاكر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.