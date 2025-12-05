الجمعة 05 ديسمبر 2025
خارج الحدود

1470 قتيلا في إندونيسيا وسريلانكا بسبب فيضانات مدمرة وانهيارات أرضية

تشهد كل من إندونيسيا وسريلانكا أوضاعًا كارثية، بعد سلسلة من الفيضانات والانهيارات الأرضية التي خلفتها أعاصير قوية ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية، حيث تخطّت حصيلة القتلى  الإجمالية في البلدين أكثر من 1,470 قتيلًا وسط تحركات واسعة للإنقاذ وتحذيرات من تفاقم المخاطر.

وعلى مستوى إقليمي، تسببت العواصف بمقتل نحو 200 شخص في جنوب تايلاند وماليزيا.

مأساة في سومطرة


وفي إندونيسيا، واصل الجيش، يوم الجمعة، تكثيف جهوده في ثلاثة أقاليم بجزيرة سومطرة بعد الدمار الهائل الناتج من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وأفاد الميجور جنرال فريدي أرديانزاه بأن الجيش أقام ما لا يقل عن عشرة جسور مؤقتة لتأمين وصول المواد الغذائية والإمدادات للأهالي المحاصرين، في ظل استمرار إغلاق العديد من الطرق.

وأوضح أرديانزاه أن القوات تنشر كذلك أنظمة تناضح عكسي متنقلة لتحويل المياه الملوثة إلى صالحة للشرب، إضافة إلى إسقاط مواد غذائية وأدوية جوًا للمناطق المعزولة.

ووفق بيانات حكومية محدثة، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 867 قتيلًا إضافة إلى 521 مفقودًا، بينما دعت قيادات محلية في سومطرة الحكومة إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لتوفير أموال إضافية لهذه الجهود.

ملايين المتضررين في سريلانكا


وفي سريلانكا، أعلنت السلطات أن حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة ارتفعت إلى 607 قتلى، فيما ما زال 214 شخصًا في عداد المفقودين. وأفاد مركز إدارة الكوارث بأن أكثر من مليوني شخص تضرروا جراء الإعصار "ديتواه" الذي غادر البلاد بعد أن سبب دمارًا هائلًا.

وأصدرت الهيئة الوطنية لسلامة المباني تحذيرات جديدة بسبب استمرار الأمطار الغزيرة، موضحةً أن بعض المناطق سجلت أكثر من 150 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة، ما يرفع خطر الانهيارات الأرضية.

ورغم انحسار مياه الفيضانات في عدد من ضواحي العاصمة كولومبو وعودة بعض السكان إلى منازلهم، لا يزال نحو 170 ألف شخص في مراكز الإيواء، بعد أن كان عددهم 225 ألفًا في ذروة الأزمة.

