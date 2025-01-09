الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

لقائدي المركبات، احذر كشاف سيارتك العالي يعرضك للحبس والغرامة

عقوبة كشافات السيارات
عقوبة كشافات السيارات العالية،فيتو

 ترصد فيتو لقرائها، الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات والتي وضعتها إدارة المرور في قانونها الجديد والذي تضمن أيضا عقوبة استخدام كشافات الإضاءة العالية، عند حدوث بعض المخالفات التي تُعرض حياة الركاب والسائقين والمارة للخطر، ومنها استخدام الإضاءة العالية، تلك التي نستعرضها في السطور التالية:

-نص قانون المرور الجديد في المادة “74”،يُعاقب  بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ذلك القانون، أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

 

من يرتكب الجرائم التالية: 

- استعمال الأنوار العالية المُبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مُخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

 

الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات

نستعرض فيما يلي الإشارات الضوئية وفقا لما هو متوافق عليه عالميًّا، وبحسب ما أكده قانون المرور لخلق حالة من التناغم المروري: 

-الضوء الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.

-الضوء الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

-الضوء البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر يعني أنه على قائد المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمودي مع الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فالمركبة أن تستمر في السير مع أخذ الحيطة والحذر من وجود مركبات قد تحركت بالفعل في الاتجاهات الأخرى.

-الضوء الأحمر المتقطع: يعني وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية وعدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ.

-الضوءالبرتقالي المتقطع: يعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو إدارة المرور كشافات الإضاءة العالية الإضاءة العالية

مواد متعلقة

بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

غلق 15 محلا تجاريا خالفوا قرار ترشيد استهلاك الكهرباء في الجيزة

التحفظ على 3 أشخاص تسببوا بحريق شقة في كرداسة خلال احتفالهم بخروج مسجل خطر

التحفظ على سائق سيارة نقل انقلبت على الطريق الصحراوي بالجيزة

لقائدي المركبات، معنى الخطوط على سطح الطريق وما الهدف من الإشارات اليدوية

بسبب مرضه، شاب عربي يتخلص من حياته داخل شقته بالجيزة

ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة

احذر الغرامة مصيرك حال ارتكاب تلك المخالفات المرورية.. من 50 لـ200 جنيه عقوبة استعمال الأنوار العالية وعدم اتباع إشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور
ads

الأكثر قراءة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

12 معلومة عن نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

وفاة الإعلامية ليلى رستم عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، تعرف على مسيرتها الحافلة

3222 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 9-1-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

3 قرارات جمهورية جديدة اليوم (مستند)

والد طالب قفز من أعلى عقار بالهرم: ابني تخلص من نفسه بسبب خوفه من الثانوية العامة

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

بجائزة ضخمة، مستر بيست يطلق نسخة واقعية من "لعبة الحبار" (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الخميس 9 يناير 2025 (تحديث لحظى)

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الخميس 9 يناير 2024

المزيد

انفوجراف

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل زيارة المريض وبيان ما يلزمها من الآداب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 9 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية