لقائدي المركبات، احذر كشاف سيارتك العالي يعرضك للحبس والغرامة

ترصد فيتو لقرائها، الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات والتي وضعتها إدارة المرور في قانونها الجديد والذي تضمن أيضا عقوبة استخدام كشافات الإضاءة العالية، عند حدوث بعض المخالفات التي تُعرض حياة الركاب والسائقين والمارة للخطر، ومنها استخدام الإضاءة العالية، تلك التي نستعرضها في السطور التالية:

-نص قانون المرور الجديد في المادة “74”،يُعاقب بغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في ذلك القانون، أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

من يرتكب الجرائم التالية:

- استعمال الأنوار العالية المُبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مُخالف للمقرر في شأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.

الإشارات الضوئية لتأمين حركة سير المركبات

نستعرض فيما يلي الإشارات الضوئية وفقا لما هو متوافق عليه عالميًّا، وبحسب ما أكده قانون المرور لخلق حالة من التناغم المروري:

-الضوء الأخضر: يعني استمرار سير المركبات.

-الضوء الأحمر: يعني وجوب وقوف المركبات وعدم تجاوزها لحد الوقوف أو الخط الذي يكون في مستوى عامود الإشارة الضوئية أو عدم تخطيها لمنطقة عبور المشاة.

-الضوء البرتقالي: ويظهر بعد النور الأخضر مباشرة أو في نفس الوقت مع النور الأحمر يعني أنه على قائد المركبة التوقف وعدم تجاوز خط الوقوف أو الخط الذي في مستوى عمودي مع الإشارة الضوئية أو تخطي منطقة عبور المشاة وفي حالة عدم إمكان التوقف بأمان فالمركبة أن تستمر في السير مع أخذ الحيطة والحذر من وجود مركبات قد تحركت بالفعل في الاتجاهات الأخرى.

-الضوء الأحمر المتقطع: يعني وجوب التوقف عند خط الوقوف أو في مستوى عامود الإشارة الضوئية وعدم تخطي منطقة عبور المشاة أو عدم تجاوز التقاطعات التي على مستوى واحد مع الخطوط الحديدية أو مداخل الكباري المتحركة أو لإيقاف حركة المرور لإفساح الطريق أمام مركبات الطوارئ.

-الضوءالبرتقالي المتقطع: يعني السماح لقائدي المركبات بالاستمرار في حركتهم مع توخي الحرص والحذر الشديدين.

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