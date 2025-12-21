بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكلين علي طريق في شربين بالدقهلية

18 حجم الخط

أصبب 3 شباب في العقد الثاني من العمر، في تصادم موتو سيكلين علي طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية..

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر علي طريق كفر أبو سيد أحمد مركز شربين في محافظة الدقهلية

سيارتا إسعاف بموقع الحادث



علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شربين بأمن الدقهلية وسيارتا إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص في العقد الثاني من عمرهم نتيجة تصادم موتوسيكل بآخر

وكشف مصدر طبي بمستشفي شربين المركزي عن استقبال 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم موتوسيكل باخر علي طريق في شربين.

أسماء المصابين وتفاصيل الإصابات

وتبين أن المصابين هم السيد س ال ع س 12 سنة مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وانخفاض بدرجة الوعي.



وأصيب أحمد ع ا ب ال 17 سنة باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى وجرح قطعي بالركبة اليسرى.



وأصيب أحمد ع محمد م ع 13 سنة مصابا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفخذ والساق اليسرى والفقرات القطنية واليد اليسرى.



محضر للعرض علي النيابة العامة

جرى نقل المصابين وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

