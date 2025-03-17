الإثنين 17 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو في المنزل بأقل التكاليف

الكنافة بالبستاشيو
الكنافة بالبستاشيو

طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو، الكنافة بالبستاشيو من أنواع الكنافة التى انتشرت مؤخرا فى وقتنا الحالى ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الكنافة بالبستاشيو، سهلة وبسيطة وبدلا من شرائها بأسعار عالية تحرص بعض ربات البيوت على تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو.

مكونات عمل الكنافة بالبستاشيو:-

500 جرام كنافة شعر

200 جرام زبدة مذابة

1/2 كوب سكر بودرة

للحشوة:

1 كوب فستق حلبي مجروش

1/2 كوب حليب مكثف محلى

1/2 ملعقة صغيرة ماء زهر (اختياري)

للقطر

1 كوب سكر

1/2 كوب ماء

1/2 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة ماء ورد

طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو:-

  • في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلّبي حتى يذوب السكر.
  • أضيفي عصير الليمون واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق.
  • أطفئي النار وأضيفي ماء الورد، ثم دعي القطر يبرد.
  • قطعى الكنافة إلى قطع صغيرة وامزجيها مع الزبدة المذابة والسكر البودرة جيدًا.
  • قسّمي نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة واضغطي عليها برفق.
  • اخلطي الفستق الحلبي المجروش مع الحليب المكثف وماء الزهر حتى تتشكل عجينة متماسكة.
  • وزّعي الحشوة فوق الكنافة بالتساوي.
  • غطّيها بباقي كمية الكنافة واضغطي عليها بلطف.
  • سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.
  • اخبزي الكنافة لمدة 30-35 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
  • أخرجيها من الفرن واسكبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة.
  • زيني الكنافة بالفستق الحلبي المجروش وقدّميها دافئة.
كنافة بالبستاشيو 
كنافة بالبستاشيو 

ولعمل الكنافة السادة 

مكونات عمل الكنافة السادة: 

نصف كيلو كنافة يدوي أو آلي حسب الرغبة وعادة تقدم فى المناطق الشعبية آلي

كوب سمن بلدي

نصف كوب سكر

للشربات

كوب ونصف ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل الكنافة السادة:

- أولًا: نحضر الشربات، حيث نخلط مكوناته معا فى حلة، ونضعه على النار لمدة 5 دقائق، ثم نضيف عصير الليمون، ونترك الخليط يغلى لمدة 3 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

- نحضر الكنافة ونقطعها باليد جيدًا حتى تكون بمقاس واحد صغير، ويمكن وضعها فى الفريزر، ثم تكسيرها باليد.

- ثم نضيف السكر وكوبًا إلا ربع سمن، ونقلبها جيدًا.

- ثم نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها جيدًا بالسمن.

- ثم نفرد الكنافة بالصينية، ونساويها جيدًا.

- ثم نضغط عليها جيدًا.

- بعدها رش على الوجه باقي كمية السمن بالتساوي بين وسط وأطراف الصينية.

- ثم نضع صينية الكنافة على النار الهادئة، ونراقبها، حتى يحمر أسفلها.

-بعدها نقلب صينية الكنافة، لنجعل الوجه ذات اللون الذهبى لأعلى، ونتركها أيضا على النار الهادئة، حتى يحمر أسفلها.

- بعدها نرفعها من على النار، ونسفيها بالشربات البارد، ونغطيها قليل حتى تتشرب الشربات جيدا وتبرد.

- ثم تقطع وتقدم بعدها.

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طريقة عمل الكنافة، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

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طريقة عمل الكنافة بالقشطة، زي الجاهزة وبأقل التكاليف

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الكنافة بالبستاشيو الفستق الحلبى طريقة عمل الكنافة بالبستاشيو الكنافة شهر رمضان المبارك الشيف نورهان القاضى

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