محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة أنسب الحلول لصرف صحي دنجواي

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجتماعا اليوم، لمناقشة واستعراض أنسب الحلول لمنع تسرب مياه الصرف الصحي في  قرية دنجواي مركز شربين، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور حاتم فاضل استشاري المحافظة، والمهندسة فريدة عبد الله مدير عام الإدارة الهندسية.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة أنسب الحلول لصرف صحي دنجواي

ووجه المحافظ بسرعة عمل دراسة فنية للوصول إلى أفضل الحلول العاجلة والجذرية، لتخفيض منسوب المياه في شبكات الصرف بمنطقة "أبو الريش" الواقعة بأطراف القرية والقضاء على المشكلة وتحقيق انسيابية في مسار مياه الصرف الصحي بالقرية.

 عمل بلف وملاس للشبكة الفخار بمنطقة “أبو الريش”

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه سيتم عمل بلف وملاس للشبكة الفخار بمنطقة "أبو الريش" بقرية دنجواي كمرحلة تجريبية لمدة أسبوع، وذلك لخفض المنسوب بالمنطقة، وإذا لم تؤد هذه الإجراءات الغرض منها، سيتم دراسة أنسب الحلول الجذرية على الفور لحل المشكلة.

زيارة عاجلة للقرية للوقوف على المشكلة والعمل على حلها فورًا

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد قام بزيارة ميدانية عاجلة للقرية للوقوف على المشكلة والعمل على حلها فورًا، مشيرا إلى أن الاستجابة السريعة للشكاوى تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات، مؤكدًا أن الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

