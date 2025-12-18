الخميس 18 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف يتفقد محطة كفر العلو في حلوان

رئيس الجهاز التنفيذي
رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف
18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف المحافظات، ضمن توجه الدولة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية بمحطة مياه كفر العلو في حلوان والالتزام بالمواصفات القياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة.

وتنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من مختلف جهات الوزارة، تفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه مسئولو الجهاز التنفيذي وجهاز الإشراف على التنفيذ والشركة المنفذة، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بكفر العلو بطاقة 400 ألف م3/يوم الجارى تنفيذها بواسطة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لخدمة (مدينة حلوان – مدينة الموظفين – كفر العلو – عرب راشد -عرب غنيم – شركة أسمنت أسيوط).

وتجول رئيس الجهاز ومرافقوه، بكافة وحدات المحطة وتم إجراء تجربة تشغيل طلمبات المياه العكرة، وكذلك تجربة تشغيل الـ mixr الخاص بالمحطة، وتم خلال عمل تجربة تشغيل لطلمبات المياه المرشحة والنزول لخزان المياه المرشحة.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى ضرورة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها الخدمات المقدمة للمواطنين الجهاز التنفيذى لمياه الشرب

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة وموعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

موعد مباراة السعودية والإمارات على برونزية كأس العرب والقنوات الناقلة

لحظة وصول رئيس مجلس السيادة السوداني إلى القاهرة للقاء السيسي (صور)

تشكيل الأردن المتوقع ضد المغرب في نهائي كأس العرب

تعادل سلبي بين السعودية والإمارات في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العرب

الحكومة تكشف حقيقة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة "المانع" القطرية

سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة

تأجيل انطلاق الشوط الثاني من مباراة السعودية والإمارات بكأس العرب بسبب الأمطار (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الخردة في الأسواق مساء اليوم الأربعاء

67.31 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

دخلت الفن صدفة وزوجها أطلق عليها «أبو علي».. الحريق ينهي حياة بطلة «اللي بالك بالك» نيفين مندور (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله»؟ (فيديو)

في اليوم العالمي للغة العربية، 12 آية تؤكد شرف وعلو منزلة لغة الضاد

تفسير رؤيا البيت القديم في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads