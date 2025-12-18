رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف يتفقد محطة كفر العلو في حلوان

18 حجم الخط

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشهد توسعًا كبيرًا في مختلف المحافظات، ضمن توجه الدولة المصرية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية بمحطة مياه كفر العلو في حلوان والالتزام بالمواصفات القياسية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المنفذة.

وتنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها من مختلف جهات الوزارة، تفقد المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز لمياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه مسئولو الجهاز التنفيذي وجهاز الإشراف على التنفيذ والشركة المنفذة، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب بكفر العلو بطاقة 400 ألف م3/يوم الجارى تنفيذها بواسطة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" لخدمة (مدينة حلوان – مدينة الموظفين – كفر العلو – عرب راشد -عرب غنيم – شركة أسمنت أسيوط).

وتجول رئيس الجهاز ومرافقوه، بكافة وحدات المحطة وتم إجراء تجربة تشغيل طلمبات المياه العكرة، وكذلك تجربة تشغيل الـ mixr الخاص بالمحطة، وتم خلال عمل تجربة تشغيل لطلمبات المياه المرشحة والنزول لخزان المياه المرشحة.

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى ضرورة تلافي بعض الملاحظات التي تم رصدها والانتهاء منها خلال الفترة القادمة تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي.

