الشوارع غارقة بمياه الصرف الصحي، محافظ الدقهلية يتفقد شوارع قرية دنجواي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بعض شوارع قرية دنجواي، بعد شكاوى من غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي.

ووجه المحافظ بسرعة إعداد أنسب الحلول لمنع تسرب مياه الصرف الصحي وربط الشبكة القديمة بالجديدة، في استجابة فورية لشكاوى بعض أهالي قرية دنجواي مركز شربين، بشأن الصرف الصحي وتجمُع بعض المياه في عدد من الشوارع.

حيث قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بزيارة ميدانية عاجلة للقرية للوقوف على المشكلة والعمل على حلها فورًا.

وتفقد المحافظ خلال جولته بعض خطوط الصرف الصحي، واستمع إلى شكاوى عدد من الأهالي، وعلى الفور، استدعى المهندس محمد نشأت سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الذي حضر إلى الموقع ورئيس قطاع مياه شربين، الذين أوضحا أن المشكلة تكمن في وجود المنطقة بأطراف الشبكة القديمة.

سرعة عمل دراسة فنية للوصول إلى أفضل الحلول العاجلة والجذرية

ووجه المحافظ بسرعة عمل دراسة فنية للوصول إلى أفضل الحلول العاجلة والجذرية لربط الشبكة القديمة بالجديدة، لتخفيض منسوب المياه في شبكات الصرف بالمنطقة الواقعة بأطراف القرية والقضاء على المشكلة وتحقيق انسيابية في مسار مياه الصرف الصحي بالقرية.

طالب الأهالي بعدم الاستخدام الخاطئ لخطوط الصرف الصحي

وأكد اللواء "مرزوق" أن الاستجابة السريعة للشكاوى تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين الخدمات بالمحافظة، كما طالب الأهالي بعدم الاستخدام الخاطئ لخطوط الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة أو ما قد يؤدي إلى انسداد الشبكات، مؤكدًا أن الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين.

