ركز وهات لنا البطوله وفرحنا، المصريون يوجهون رسائل لمحمد صلاح قبل مباراة زيمبابوي

18 حجم الخط

رسائل المصريين لـ محمد صلاح، أثارت صورة لاعب المنتخب ومهاجم ليفربول، محمد صلاح، ردود أفعال واسعة بين جماهير الكرة المصرية، حيث نشر محمد صلاح صورته وهو يتدرب، لخوض عبر صفحته بموقع التواصل "فيس بوك"، وهو يخوض مرانه مرتديًا زي المنتخب المصري، استعدادًا لمباراة زيمبابوي في بطولة الأمم الإفريقية.

رسائل جماهير الكرة المصرية لمحمد صلاح

ووجه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجماهير الكرة المصرية، رسائل لمحمد صلاح تعليقًا على صورته أثناء تدريبه مع المنتخب المصري، استعدادًا لخوض مباراة مصر مع زيمبابوي، والتي ستقام غدًا الإثنين في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تقام في المغرب.

وطالبت جماهير الكرة المصرية، في رسائلها الموجهة لمحمد صلاح، أن يركز وألا يظهر كالخائف في الملعب، وخاصة أن هناك الكثير لدعمه ومساندته، وطالبوه بأن يفرح المصريين بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وعلق البلوجر محمود سامي فقال: "متخافش من الشاطر مفيش شاطر مؤذي.."

وقال البلوجر محمد عبد العال: " دخول رايق يسبب حرايق"

أما البلوجر محمود كمال فوجه رسالة لمحمد صلاح قائلًا: " سيبك من كل حاجة أهم حاجة فى مشوارك دلوقتي بطولة الكان بعد حسم الصعود لكأس العالم"

هات لنا البطولة أنت والشباب وفرحونا

وقال البلوجر عبد الرحمن جمعة في رسالته: "هات لنا البطوله أنت والشباب وفرحونا"

وعلق البلوجر تامر مدحت فقال: " ياعم أسطورة أقسم بالله بس ركز أكثر من كدا. وجمد قلبك أهم حاجة بحس إنك بتلعب وأنت خايف مع أن اللي عندك وحب الناس ليك يخليك قوي الشخصية في الملاعب كرستيانو رونالدو ٤٠ سنة. وله قيمته. لاعب في ريعان شبابه ربنا يحفظك ويحفظه. وربنا بنحبك في الله".

المصريون يطالبون محمد صلاح بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية، فيتو

وقال البلوجر محمد البلشاوي: " بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح"

أما البلوجر محمد المصري فقال: "ابننا ولو كل الدنيا ضدك احنا معاك وعمرنا ما نتغير"

وقال البلوجر محمود فرج في رسالته: "ربنا يكرمك يا أبو مكة.. فرحنا والله المصريين روحهم البطولة دي"

وعلق البلوجر هشام فرغل الشريف فقال: " شد حيلك ووصلنا حتى لربع نهائي كأس العالم"

وقال البلوجر إسلام أبو سلامة: " أفريقيا فرصة يا صلاح"

كأس الأمم الإفريقية، فيتو

وعلق البلوجر عادل كشك فقال: " أبو مكة الرايق بيفجر حرايق... عاش صانع السعادة إن شاء الله انطلاقة كبيرة ومميزة تخرص كل الحاقدين والمشككين"

جدير بالذكر أن اللاعب محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، قد نشر صورتين له، منذ ساعات، من تدريبات منتخب الفراعنة استعدادًا لمواجهة زيمبابوي في ضربة البداية بكأس الأمم الأفريقية في المغرب، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، ولاقت الدعم والحماس من جمهور الكرة المصرية، وطالبوه بالفوز بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.