الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

حرصت وزارة الأوقاف على توعية جماهير الكرة المصرية على التشجيع بأسلوب راقي وذلك بالتزامن مع قمة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية للأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” صورة للمشجعين وعلقت عليها:" صحح مفاهيمك | كن مشجعًا راقيًا لا متعصبًا… فحبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره"، وذلك ضمن مباردة صحح مفاهيمك.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وتنقل قنوات أون سبورت وأبو ظبي الرياضية ودبي المباراة الليلة.

وخاض الأهلي مرانه الختامي مساء أمس، حيث شهدت ربع الساعة الأولى حضور وسائل الإعلام وفقًا للوائح، قبل أن يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.



