الجمعة 19 ديسمبر 2025
صحيفة: باريس سان جيرمان يحسم موقفه من ضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
حسم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

العملاق الفرنسي يحسمها
وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، خرج من دائرة اهتمامات نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن إدارة باريس سان جيرمان لا تعتزم التحرك للتعاقد مع صلاح في شهر يناير، رغم الجدل الذي أثير مؤخرًا حول مستقبله مع ليفربول عقب الخلاف الأخير مع إدارة النادي الإنجليزي، مشيرة إلى أن هذا الجدل لن يكون كافيًا لدفع باريس سان جيرمان للدخول في مفاوضات لضم اللاعب.

وأوضحت “ليكيب” أن النادي الباريسي سبق له التفكير في التعاقد مع محمد صلاح خلال يناير الماضي، قبل ستة أشهر من نهاية عقده مع ليفربول، إلا أن الأمور لم تتطور آنذاك.

من جانبه أكد آرني سلوت، مدرب ليفربول، أن نجم الفريق محمد صلاح تجاوز كل الجدل حول مستقبله مع النادي، مشددًا على أن التركيز الآن يجب أن يكون منصبًا بالكامل على مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

سلوت يتحدث عن محمد صلاح

وقال سلوت في تصريحاته قبيل مباراة توتنهام المقررة غدًا السبت في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي: “قلتُ الأسبوع الماضي إن الأفعال أبلغ من الكلمات. تجاوزنا الأمر، وكان صلاح ضمن قائمة الفريق وشارك كأول بديل”.

