أسطورة مانشستر يونايتد يحذر سلوت: استبعاد محمد صلاح يؤدي لكارثة في ليفربول

حذر جاري نيفيل، مدافع مانشستر يونايتد السابق، آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من استبعاد نجم الفريق محمد صلاح عن التشكيلة الأساسية للريدز، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى "كارثة" داخل الفريق.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول على برايتون بهدفين نظيفين، سجلهما الفرنسي هوجو إيكتيكي، وصنع المصري الهدف الثاني لزميله الفرنسي من ركلة ركنية يوم السبت الماضي.

وقال نيفيل في تصريحات لـ"One Football": "هناك شعور بأن هذا النوع من اللاعبين، ربما لا يتجاوز عددهم لاعب أو اثنين أو ثلاثة في كل دوري كل عشر سنوات".

وحول جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، قال جاري نيفيل: "إذا تم استبعاد هؤلاء اللاعبين من اللعب فإنه ستحدث كارثة ما. سيضربون عن اللعب، سيطلبون الرحيل، سيرفعون أصواتهم، هذا كل ما فكرت به، من وجهة نظر صلاح".

ويملك محمد صلاح 277 مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الرقم الأعلى لأي لاعب مع نادي واحد في تاريخ البطولة.

ليس الدوري السعودي، أسطورة ليفربول يتوقع وجهة محمد صلاح حال رحيله

فيما تتزايد التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل الأنباء المتداولة حول احتمالية رحيله عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة، رغم مشاركته في فوز فريقه الأخير على برايتون بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مسيرة أوروبية حافلة لـ محمد صلاح

وسبق لمحمد صلاح اللعب في بازل السويسري قبل الانتقال إلى تشيلسي ثم خوض تجارب في الدوري الإيطالي، حيث ارتدى قميصي فيورنتينا وروما لفترات قصيرة، قبل انتقاله إلى ليفربول عام 2017، ليصبح لاحقًا أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز وأيقونة في تاريخ النادي.

وعلق ديتمار هامان، لاعب ليفربول السابق، على مستقبل محمد صلاح في تصريحات لموقع «CaughtOffside» قائلا: «إذا كان صلاح لا يتقبل عدم مشاركته باستمرار ويواصل الحديث عن غياب دعم المدرب، فعليه هو والنادي البحث عن حل، وقد يكون هذا الحل هو الانفصال، لا أعتقد أن محمد صلاح يرغب في الانتقال إلى الدوري السعودي، خاصة أنه رفض هذا الخيار في العام الماضي، ولا تزال هناك أندية أوروبية مهتمة بخدماته».

إيطاليا الوجهة الأقرب

وتابع: «قد لا تكون الأندية الكبرى في إسبانيا وألمانيا وإنجلترا مهتمة بالتعاقد معه في الوقت الحالي، لكنني أتوقع عودته إلى الدوري الإيطالي، ربما».

واختتم هامان تصريحاته قائلًا: «الدوري الإيطالي معروف بجذب اللاعبين أصحاب الخبرة وإعادتهم لأفضل مستوياتهم، كما فعل إنتر مع عدد من اللاعبين في السنوات الأخيرة، لا أتوقع انتقال صلاح إلى بايرن ميونخ أو عملاقي إسبانيا، كما أن كبار إنجلترا ليسوا بحاجة لخدماته حاليًا».

