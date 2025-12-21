تشكيل المغرب المتوقع ضد جزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا.. يستهل منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور مسيرته في كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة عربية أمام منتخب جزر القمر، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب ضد جزر القمر

ومن المتوقع أن يقود إبراهيم دياز ويوسف النصيري هجوم الأسود، وعدم الدفع بالنجم أشرف حكيمي لتكون تشكيلة المغرب ضد جزر القمر كالتالي..

تشكيل المغرب أمام جزر القمر

حراسة المرمي: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي - جواد الياميق - رومان سايس - أنس صلاح الدين

خط الوسط: عز الدين أوناحي - سفيان أمرابط - بلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز - يوسف النصيري - إسماعيل صيباري

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

وتقام مباراة المغرب وجزر القمر اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025 على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وتنطلق مباراة الافتتاح في كأس الأمم الأفريقية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا 2025

وحصلت شبكة بي إن سبورت على حقوق النقل الحصري لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستخصص قناة beIN SPORTS MAX 1 المشفرة لنقل مباراة المغرب وجزر القمر الافتتاحية.

