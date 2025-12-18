الظهور الثاني تاريخيا، جزر القمر يسعى لمفاجأة الكبار في أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

يستعد منتخب جزر القمر لتسجيل حضور جديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب ومالي وزامبيا.

جزر القمر ومشاركة جديدة في أمم إفريقيا

ويُعرف منتخب جزر القمر بلقب “أسماك السيلكانث”، بينما يُطلق عليه محليًا اسم “الجمبيزة”، في إشارة إلى سمكة الكهوف الشوكية النادرة، التي تعيش في أعماق المحيط الهندي، وتُعد رمزًا وطنيًا يرتبط بالطبيعة الجغرافية للدولة الواقعة شرق القارة الأفريقية.

بعد جائحة كورونا، كتب منتخب جزر القمر فصلًا جديدًا في تاريخه الكروي، عندما سجّل ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 2021، في مشاركة اعتُبرت نقطة تحول مفصلية وضعت المنتخب تحت الأضواء القارية، ومنحته احترامًا متزايدًا داخل أفريقيا.

وشكّل عام 2021 علامة فارقة في مسيرة المنتخب، بعدما نجح في التأهل لأول مرة إلى البطولة القارية، إثر تعادل سلبي حاسم أمام منتخب توجو، ضمن له بطاقة العبور التاريخية، ولم يكتفِ المنتخب بالمشاركة فقط، بل فجّر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب غانا بنتيجة 3-2، في مباراة خالدة سجّل خلالها أحمد موجني ثنائية تاريخية.

ورغم هذا الانتصار اللافت، ودّع منتخب جزر القمر البطولة من دور المجموعات، بعد خسارته أمام منتخبي المغرب والجابون، إلا أن المشاركة تركت أثرًا إيجابيًا عميقًا ورسخت اسم المنتخب كرقم صعب لا يُستهان به.

طموحات كبرى في أمم إفريقيا

وقاد المنتخب خلال هذه المرحلة المدرب الفرنسي أمير عبدو بين عامي 2014 و2022، واضعًا الأسس الفنية والذهنية للنجاح، قبل أن يتولى الإيطالي ستيفانو كوزين المهمة في 2023، مواصلًا مشروع البناء والتطور.

ويضم منتخب جزر القمر مجموعة من اللاعبين الذين لعبوا دورًا محوريًا في تطور الأداء والنتائج، يأتي في مقدمتهم يوسوفا ماتشانجاما صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية بـ71 مباراة، وبن نابوهاني الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 19 هدفًا.

تحدٍّ جديد في المغرب

ومع اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، يدخل منتخب جزر القمر البطولة بطموحات تتجاوز حدود المشاركة المشرفة، ساعيًا لتأكيد تطوره، وترك بصمة جديدة في تاريخه، رغم صعوبة المجموعة الأولى.

