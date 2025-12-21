تشكيل جزر القمر المتوقع ضد المغرب في افتتاح أمم أفريقيا

18 حجم الخط

كأس أمم أفريقيا، يبدأ منتخب جزر القمر مشواره في كأس أمم أفريقيا 2025 بمواجهة منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور اليوم الأحد، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي ستيفانو كوزين مدرب جزر القمر، مباراة المغرب بالتشكيل التالي:

التشكيل المتوقع لـ جزر القمر ضد المغرب

حراسة المرمى: يانيك باندور

خط الدفاع: قاسم مداحوما - يانيس كاري - إدريس محمد - أحمد سوهيلي

خط الوسط: ياسين برهان - إياد محمد - يوسف زايدو - يوسف ماتشمانجا

خط الهجوم: رفيق سعيد - فايز سليماني

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

وتقام مباراة المغرب وجزر القمر اليوم الأحد، الموافق 21 ديسمبر 2025 على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

وتنطلق مباراة الافتتاح في كأس الأمم الأفريقية عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب أمام جزر القمر في كأس أمم أفريقيا 2025

وحصلت شبكة بي إن سبورت على حقوق النقل الحصري لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستخصص قناة beIN SPORTS MAX 1 المشفرة لنقل مباراة المغرب وجزر القمر الافتتاحية.

ويستعد منتخب جزر القمر لتسجيل حضور جديد في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب ومالي وزامبيا.

ويُعرف منتخب جزر القمر بلقب “أسماك السيلكانث”، بينما يُطلق عليه محليًا اسم “الجمبيزة”، في إشارة إلى سمكة الكهوف الشوكية النادرة، التي تعيش في أعماق المحيط الهندي، وتُعد رمزًا وطنيًا يرتبط بالطبيعة الجغرافية للدولة الواقعة شرق القارة الأفريقية.

بعد جائحة كورونا، كتب منتخب جزر القمر فصلًا جديدًا في تاريخه الكروي، عندما سجّل ظهوره الأول في كأس الأمم الأفريقية عام 2021، في مشاركة اعتُبرت نقطة تحول مفصلية وضعت المنتخب تحت الأضواء القارية، ومنحته احترامًا متزايدًا داخل أفريقيا.

وشكّل عام 2021 علامة فارقة في مسيرة المنتخب، بعدما نجح في التأهل لأول مرة إلى البطولة القارية، إثر تعادل سلبي حاسم أمام منتخب توجو، ضمن له بطاقة العبور التاريخية، ولم يكتفِ المنتخب بالمشاركة فقط، بل فجّر واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على منتخب غانا بنتيجة 3-2، في مباراة خالدة سجّل خلالها أحمد موجني ثنائية تاريخية.

ورغم هذا الانتصار اللافت، ودّع منتخب جزر القمر البطولة من دور المجموعات، بعد خسارته أمام منتخبي المغرب والجابون، إلا أن المشاركة تركت أثرًا إيجابيًا عميقًا ورسخت اسم المنتخب كرقم صعب لا يُستهان به.

طموحات كبرى في أمم أفريقيا

وقاد المنتخب خلال هذه المرحلة المدرب الفرنسي أمير عبدو بين عامي 2014 و2022، واضعًا الأسس الفنية والذهنية للنجاح، قبل أن يتولى الإيطالي ستيفانو كوزين المهمة في 2023، مواصلًا مشروع البناء والتطور.

ويضم منتخب جزر القمر مجموعة من اللاعبين الذين لعبوا دورًا محوريًا في تطور الأداء والنتائج، يأتي في مقدمتهم يوسوفا ماتشانجاما صاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية بـ71 مباراة، وبن نابوهاني الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 19 هدفًا.

