الأحد 27 أبريل 2025
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تموين الشرقية يضبط 3 أطنان ملح طعام مجهول المصدر بديرب نجم

ضبط 3 طن ملح طعام
ضبط 3 طن ملح طعام مجهولة المصدربديرب نجم

قامت إدارة تموين ديرب نجم  بمحافظة الشرقية اليوم بحملة تموينية مكبرة برئاسة أحمد فرج مدير الإدارة وعصام أمين رئيس الرقابة فأسفرت عن ضبط 3 أطنان ملح طعام غير مصحوب بمستندات تدل على مصدرها وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 11430 جنح ديرب نجم.

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المهندس عبدالكريم عوض الله 

وأكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم اليوم تكثيف  الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية 

التزام اصحاب المحلات التجارية بالتراخيص والأسعار 

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين والحفظ على هيبة الدولة وتوفير الغذاء الامن وباسعار تتناسب مع القانةن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولتعليمات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

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الحملات الرقابية مستمرة 

وقال عوض الله إن الحملات الرقابية والتموينية مستمرة يوميا لضبط الاشعار بالمحلات التجارية والاسواق تنفيذا لتوجيهات الرئيس 

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ادارة تموين ديرب نجم محافظة الشرقية حملة تموينية مكبرة احمد فرج مدير الادارة بديرب عصام امين رئيس الرقابة

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