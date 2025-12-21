تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، يحتضن ملعب لا سيراميكا مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم الأحد ضمن الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" للموسم الجاري.

ويغيب عن برشلونة عن مباراة فياريال كل من: بيدري بسبب آلام عضلية، كما يغيب الثلاثي رونالد أراوخو، وداني أولمو، وجافي.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، مارتن، كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، إريك جارسيا، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، فيران توريس.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك للفوز أمام فياريال لحصد مزيد من النقاط وتعزيز صدارته للدوري الإسباني، قبل العطلة الشتوية لأعياد عيد الميلاد.

ويتصدر نادي برشلونة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 43 نقطة، أما خصمه فياريال فيتواجد بالمركز الثالث وفي رصيده 35 نقطة.

موعد مباراة فياريال وبرشلونة

تنطلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم الأحد في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

وعلى صعيد آخر، يقترب النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد من اتخاذ خطوة حاسمة في مسيرته مع نادي برشلونة، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب ما أوردته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن راشفورد نجح في كسب ثقة الجهاز الفني وإعجاب الإدارة الرياضية، بفضل تأثيره الواضح في المباريات، سواء على مستوى التسجيل أو الصناعة أو صناعة الخطورة المستمرة على دفاعات المنافسين.

وأكدت الصحيفة المقربة من دوائر القرار داخل النادي الكتالوني أن اللاعب بات قريبًا من ضمان البقاء، في ظل ارتفاع أسهمه داخل النادي، خاصة بعد إثبات قدرته على التأقلم سريعًا مع أسلوب اللعب ومتطلبات الفريق.

وأشار التقرير إلى أن تعدد أدوار النجم الإنجليزي الهجومية يمنحه أفضلية كبيرة، حيث يجيد اللعب على طرفي الهجوم الأيمن والأيسر، إلى جانب قدرته على شغل مركز المهاجم الصريح، ما يجعله عنصرًا مثاليًا في المنظومة التكتيكية للمدرب هانزي فليك.

وأضافت الصحيفة أن هذه المرونة الفنية تمنح الجهاز الفني حلولًا متعددة، خصوصًا في حالات الغيابات أو الإصابات، وهو ما يعزز فرص تفعيل بند الشراء النهائي.

وعلى صعيد الأرقام، شارك راشفورد في 23 مباراة بمختلف المسابقات مع برشلونة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره الهجومي المؤثر منذ انضمامه.

ومن المنتظر أن تحمل الفترة المقبلة القرار النهائي لإدارة برشلونة بشأن مستقبل اللاعب، وسط تقارير إنجليزية سابقة أشارت إلى أن النادي الكتالوني سيكون مطالبًا بدفع نحو 30 مليون جنيه إسترليني لشراء عقد راشفورد بشكل دائم من مانشستر يونايتد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.