للتأكد من الأوزان، محافظ الدقهلية يُفاجئ مصنع تعبئة أسطوانات الغاز بطلخا

18 حجم الخط

فاجأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، مصنع تعبئة أسطوانات الغاز السائل بطلخا، للوقوف على أوزان أسطوانات الغاز المعبأة بالمصنع، والتحقق من الالتزام بالأوزان المحددة لأسطوانات البوتاجاز ومعايرتها، والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، وعدم التلاعب فيها.

عينات عشوائية لمراجعة عملية التعبئة

وبمجرد وصول محافظ الدقهلية إلى المصنع، قام بنفسه بفحص أوزان الأسطوانات المنزلية والتجارية التي تم تعبئتها، حيث تم اختيار عينات عشوائية منها، كما تمت مراجعة عملية التعبئة والوزن في المصنع.

وتأكد المحافظ بنفسه من أوزان الأسطوانات المعبأة قبل خروجها، والتي أثبتت المطابقة التامة للمعايير والأوزان المقررة، مشددًا على ضمان وصول الحصص المقررة والمدعمة من الدولة إلى المواطنين بالأوزان المحددة قانونًا، وأن المتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه كل من يتلاعب بقوت المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.