بالأسماء، مصرع وإصابة 21 شخصا في حادث تصادم بالبحيرة (صور)

شهد بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع 3 أشخاص واصابة 18 آخرين بينهم ٦ أطفال بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" وسيارة ميكروباص، أمام مدخل مدينة وادي النطرون، بالطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه القاهرة، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بالطريق الصحراوي ووجود حالات وفاة ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة، تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارة ميكروباص أجرة قادمة من محافظة المنوفية، ما أدى إلى وقوع الحادث.

ننشر أسماء ضحايا الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة: علي محمد الشافعي، 19 عاما، شهد محمد عبد الستار، 16 عاما، جنة محمد أحمد، 14 عاما، أمينة عبد الراضي عمر، 14 عاما، شروق قدري حسن، 20 عاما، ملك جمال عبد العزيز، 16 عاما، نور رمضان الضمادي، 17 عاما، نرمين سمير سعد، 29 عاما، رمضان أشرف بيومي، 18 عاما، عبد الجليل أحمد عبد الجليل، 18 عاما، نعمة إبراهيم سعد، 17 عاما، هاجر قدري حسن، 19 عاما، نداء أحمد محمد، 15 عاما، شروق رضا جمعة، 19 عاما، أمينة صبحي متولي، 27 عاما، بالإضافة إلى 3 مصابين مجهولي الهوية، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية، ومصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

جثث لم يتم التعرف على هويتها

كما لقي 3 أشخاص مجهولي الهوية مصرعهم، مقيمون محافظة المنوفية، وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، كما تم التحفظ على السيارتين وقائديهما.

