إغلاق ملف تحقيق اتهام هدى الإتربي لطبيب في الدقي

حفظت جهات التحقيق المختصة، اتهام الفنانة هدى الإتربى لـ "طبيب أسنان" باستغلال صورتها في الدعاية لعيادته.



تعود أحداث الواقعة عندما تقدمت الفنانة هدى الإتربى ببلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة لتضررها من طبيب جراحة وزراعة أسنان شهير بمنطقة الدقي، والذي يتردد عليه عدد كبير من المشاهير في مختلف المجالات.



واتهمت الفنانة هدى الإتربى مركز طبيب شهير لزراعة الأسنان باستغلاله صورتها الخاصة على لافتة وسط شوارع المهندسين دون علمها.

وأشارت إلى أنها تشعر بالاستغلال، خاصة وأن الصورة استُخدمت للترويج لخدمات طبية دون علمها أو موافقتها، في ظل هذه التطورات، قامت هدى الإتربي بتحرير محضر رسمي ضد الطبيب، مطالبةً الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا التصرف، قبل أن تقرر النيابة حفظ التحقيقات.



والجدير بالذكر انضمام الفنانة هدى الأتربي لفريق عمل مسلسل “ست الحسن” الذى تقوم ببطولته الفنانة التونسية هند صبري،خلال الموسم الرمضاني لعام 2026 .

وتعيش هدى الأتربي حالة انتعاشة فنية بين الدراما والسينما، خاصة أنها تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال قريبا بالسينمات وأيضا انضمامها لفيلم “١٠١ مطافي” مع المنتج أحمد السبكي ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا ومن تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين.

